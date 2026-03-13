Clásico Mundial: Top 3 de selecciones más ganadoras en la historia

Suscríbete a nuestros canales

El Clásico Mundial de Beisbol es uno de los eventos más esperados del deporte. A lo largo de los últimos años se han consolidado equipos impresionante con un talento conocido y desconocido. En esa línea, vamos a conocer el top 3 de las selecciones con más victorias del torneo.

Los 8 clasificados a cuartos de final del Clásico Mundial 2026 son: Corea del Sur, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Italia, Venezuela y Japón. Entre estos equipos está el top 3 de los más ganadores en la historia del campeonato por excelencia del beisbol.

Japón, República Dominicana y Puerto Rico son las selecciones con mejor saldo de victorias y derrotas en el Clásico Mundial. Una sorpresa mayúscula, tomando en cuenta que Estados Unidos con su poderoso e histórico roster queda fuera del top 3 en un torneo corto.

Selecciones con más victorias y derrotas en el Clásico Mundial de Beisbol:

Japón: 34-8 República Dominicana: 24-8 Puerto Rico: 26-12 Estados Unidos: 24-15 Corea del Sur: 19-11 Venezuela: 19-14

¿Japón, República Dominicana o Puerto Rico, quién llegará más lejos en el Clásico Mundial 2026?

Japón cuenta con una disciplina inquebrantable que parece difícil de superar. Sin embargo, pasaron un susto contra Corea del Sur, por lo que no son imbatibles. Si los asiáticos superan a Venezuela, tiene una oportunidad real de alcanzar la final, con serías opciones de ganar el torneo.

República Dominicana se perfila como el candidato por excelencia para ganar el Clásico Mundial 2026. Un equipo plagado de estrellas con un nivel superlativo a nivel ofensivo y defensivo. Su techo es alcanzar la final y ganarla y están trabajando para lograr ese objetivo.

Por otra, Puerto Rico es el equipo más debilitado del campeonato. No cuenta con sus máximas figuras, pero sigue teniendo un beisbol puro que los ha llevado a la victoria. Su techo seguramente sea superar a Italia, lo máximo a donde aspiren, tomando en cuenta su roster.