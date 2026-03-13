Poder japonés en Miami: Okamoto lidera la ofensiva de Japón previo al duelo contra Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Nacional de Japón, actual contendiente en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, hizo su aparición oficial en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El equipo del "Sol Naciente" realizó su primera práctica grupal en el diamante estadounidense, escenario donde se definirán los encuentros de los cuartos de final del torneo.

Durante la sesión, todas las miradas se posaron sobre el nuevo antesalista de los Azulejos de Toronto, Kazuma Okamoto. El flamante refuerzo del equipo canadiense mostró que su poder está intacto al conectar varios cuadrangulares que desaparecieron por el jardín izquierdo y central durante la práctica de bateo. Además, se le vio muy activo trabajando en la defensa de la "esquina caliente", afinando detalles para lo que será un duelo de alta intensidad.

El factor del sueño y la adaptación

Uno de los mayores retos para los equipos asiáticos que viajan a América es la diferencia horaria de 13 horas. Sin embargo, Okamoto parece estar manejando la transición con una mezcla de disciplina y buen humor.

Al ser consultado sobre cómo ha lidiado con el cambio, el pelotero comentó entre risas: "Hoy dormí bien, o mejor dicho, creo que dormiré bien después. Ahora mismo tengo algo de sueño". A pesar de la broma, el tercera base no mostró signos de fatiga o jet lag en el terreno, moviéndose con la agilidad y potencia que lo llevaron a dar el salto a las Grandes Ligas esta temporada.

Enfocados en la "Vinotinto"

Con el partido de cuartos de final contra Venezuela en el horizonte, el conjunto nipón sabe que no hay margen de error. El formato de eliminación sencilla añade una presión extra que Okamoto y sus compañeros están dispuestos a asumir.

"Mi objetivo es prepararme y pelear cada partido uno a uno. Son pocos encuentros los que quedan, pero quiero dar lo mejor de mí para poder conectar otro estacazo importante para el equipo", señaló con entusiasmo el antesalista. La preparación mental de Japón parece estar centrada en el respeto al rival, pero manteniendo la agresividad ofensiva que los caracteriza.

Un duelo de titanes en Miami

El enfrentamiento entre Japón y Venezuela se perfila como uno de los más atractivos de esta fase. Mientras Japón llega con su rotación de pitcheo estelar y la potencia de figuras como Okamoto, el equipo venezolano ha demostrado ser una de las ofensivas más peligrosas del certamen. El LoanDepot Park, con su gran comunidad latina, promete un ambiente eléctrico que pondrá a prueba la serenidad de los samuráis.