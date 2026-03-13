NBA: Así fue la viral y graciosa reacción de Kawhi Leonard tras un altercado ante Timberwolves

Suscríbete a nuestros canales

La victoria de Los Angeles Clippers sobre los Minnesota Timberwolves el miércoles por la noche no solo dejó un marcador escandaloso de 153-128, sino también un momento que ya es tendencia en redes sociales. El protagonista, irónicamente, fue el hombre de las pocas palabras y gestos gélidos: Kawhi Leonard.

Mientras los Clippers celebraban una de sus actuaciones ofensivas más dominantes de la temporada, la tensión acumulada por la paliza estalló en la cancha. Sin embargo, lejos de involucrarse en el conflicto, Leonard decidió ver los toros desde la barrera con una actitud muy poco habitual en él.

El "Robot" que sabe reír

El incidente ocurrió justo después del bocinazo final. Kawhi se dirigía tranquilamente hacia el centro de la duela con la intención de saludar al veterano de los T-Wolves, Joe Ingles, cuando se percató de que el ambiente se había caldeado. Varios jugadores de ambos equipos estaban enfrascados en una serie de empujones y discusiones acaloradas.

Las cámaras de la transmisión captaron el momento exacto en que Leonard, con una sonrisa de oreja a oreja, señalaba el tumulto y exclamaba con genuina diversión: "Oye, una pelea". Su reacción, casi como la de un espectador que disfruta de un evento inesperado, contrastó con el caos que intentaban controlar los árbitros.

Dominio absoluto en la duela

Más allá del altercado, la nota de la noche fue el despliegue ofensivo de los Clippers. Anotar 153 puntos en la NBA actual, incluso sin prórrogas, es un mensaje directo al resto de la Conferencia Oeste. La efectividad en los tiros de campo y la profundidad de la banca angelina dejaron sin respuestas a unos Timberwolves que, frustrados por el marcador, terminaron descargando su energía en la escaramuza final.

Kawhi y su faceta de "Fun Guy"

Para los aficionados, ver a Kawhi Leonard riendo en medio de un conflicto es un recordatorio de su famosa autodescripción como un "chico divertido" (Fun Guy). Aunque suele mantener un perfil robótico y extremadamente profesional, este tipo de destellos demuestran que, tras la paliza propinada a Minnesota, el capitán de los Clippers estaba de excelente humor.

Hasta el momento, la NBA no ha anunciado sanciones por el altercado, pero el video de Kawhi disfrutando el momento ya cuenta con millones de reproducciones, convirtiéndose en el cierre perfecto para una noche redonda en Los Ángeles.