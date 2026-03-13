Ronald Acuña Jr. incursionará en este orbe fuera de la pelota

Suscríbete a nuestros canales

Hice siete meses, Ronald Acuña Jr. tuvo su primera participación en un podcast como invitado y eso con los creadores de "Escuela de Nada". Ahora, está a punto de iniciar su recorrido en este orbe con un nuevo podcast personal.

Sus dotes como superestrella dentro del terreno son evidentes, para todo el mundo y aunque ya ha demostrado que le gusta emprender, no se esperaba que iniciará ese tipo de contenido, al menos en este momento.

Ronald Acuña estrenará su podcast este año:

Sin embargo, el oriundo de La Sabana demuestra su polivalencia y busca estar más cerca de sus seguidores, tras confirmar este jueves a traves de una publicación en su cuenta personal de Instagram el estreno de su nuevo Podcast.

Esta producción tendrá el nombre de "La Bestia Podcast" y aunque se desconoce la fecha de su primer capítulo, en el trailer se confirmó que será el presente año su primer programa.

El "Abusador" ya cuenta con patrocinio de la marca Nike, realiza distintas promos publicitarias, tiene un negocio de comida rápida en La Sabana y ahora, su influencia podría superar los parámetros con su nuevo proyecto.