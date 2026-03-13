Clásico Mundial: William Contreras no pierde el enfoque pese a su nula producción ofensiva

Suscríbete a nuestros canales

La Selección de Venezuela afrontará su compromiso de cuartos de final con una duda en su faceta ofensiva, ya que William Contreras es uno de los dos peloteros del equipo que todavía no ha disparado hit en este Clásico Mundial 2026. Sin embargo, su presencia dentro del terreno de juego es clave y eso se debe por lo que aporta a nivel defensivo.

A despertar con el madero frente a Japón

Este próximo sábado seremos testigos de un choque crucial en el arranque de la segunda ronda del torneo, y no es otro que el careo entre venezolanos y japoneses, quienes de hecho son favoritos para alcanzar la final. Allí, el receptor carabobeño estará en la obligación de despertar con el madero.

"Yo no estoy saliendo a fallar. Obviamente salgo a dar lo mejor de mí. Sé que no he hecho nada ofensivo con el equipo, pero me preocupo también por la defensiva para ayudar a ganar de alguna manera", comentó en una entrevista para el portal Hispanic Sports Media.

Nadie le quita a William Contreras lo brillante que es detrás del home, pero ante un rival como Japón el trabajo ofensivo necesita cumplirse sí o sí. Y es que más allá de su nula productividad en este Clásico Mundial, el criollo sabe que ya no hay margen de error para él y sus compañeros.

"Ya nosotros estamos listos mentalmente, no estamos pensando en lo que pasó contra Dominicana. Estamos en cuartos de final. Nos queda un juego más, o hasta tres más con el favor de Dios, y vamos a salir a dar siempre lo mejor", concluyó.

El receptor venezolano ha disputado tres partidos hasta el momento, y luego de 11 turnos al bate no ha conectado imparables, aunque suma una carrera anotada y una base por bolas.