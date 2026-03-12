Clásico Mundial: Venezuela prepara un arma sorpresa para vapulear a Yamamoto

Suscríbete a nuestros canales

La derrota de Venezuela ante República Dominicana en el último duelo de la fase de grupos del Clásico Mundial tiene una consecuencia directa: la selección criolla tendrá que medirse a la poderosa Japón en los cuartos de final del torneo, un rival que, sin duda alguna, se buscaba evitar a toda costa.

En este duelo tan importante, la toletería venezolana tendrá que superar a uno de los mejores lanzadores de la actualidad en las Grandes Ligas, como lo es el derecho Yoshinobu Yamamoto, de los Dodgers de Los Ángeles, por lo que no será un desafío nada sencillo para los dirigidos por Omar López.

Sin embargo, no todo está perdido. De hecho, a pesar de lo complicado que puede parecer el juego, Venezuela tiene muchos argumentos para pensar en llevarse el triunfo. Entre esos argumentos, se encuentra la presencia de un arma sorpresa, que ha sido una de las "kriptonitas" de Yamamoto en Las Mayores: Ezequiel Tovar.

Ezequiel Tovar, ¿El padre de Yamamoto?

Y es que, para sorpresa de muchos, uno de los bateadores que mejor desempeño acumula en las Grandes Ligas ante Yoshinobu Yamamoto es el campocorto de Rockies de Colorado, Ezequiel Tovar, quien tiene números realmente formidables e increíbles ante el as nipón en el mejor beisbol del mundo.

El oriundo de Maracay tiene 10 turnos ante el pitcher japonés, y de manera sensacional, le batea para .700, producto de siete imparables conectados en esos 10 turnos. Del mismo modo, el criollo tiene slugging de 1.400 y OPS de 2.100 ante el derecho, ya que le ha conectado tres extrabases, dos de ellos cuadrangulares.

Con estos números como antecedentes, no cabe duda de que Ezequiel Tovar se postula como una opción interesante para aparecer en el lineup de Venezuela ante Japón. Un arma que tal vez no muchos tengan en consideración, pero que podría ser decisiva en un juego tan importante.