Luis Arráez implanta récord de remolcadas en Clásico Mundial de Béisbol

Luis Arráez fue lo que mejor mostró Venezuela en la primera ronda del Clásico Mundial de Béisbol 2026, donde se convirtió en historia siendo el primer bateador de todos los tiempos en sonar dos jonrones en un mismo compromiso en dos ediciones del torneo consecutiva.

Aunque no pudo evitar el revés de la selección nacional ante República Dominicana en el cierre de la fase de grupos, "La Regadera" extendió su buen momento en el magno evento con par de producidas. La primera de ella llegó producto de un doblete en la tercera entrada, mientras que, la segundo fue un elevado de sacrificio para empujar la cuarta anotación de los venezolanos, que en su momento daba esperanza de una posible remontada en el marcador.

Al final de la jornada, el de San Felipe terminó de 3-1 con doble, dos empujadas y boleto recibido. Su presentación quedó en los libros de historia entre los peloteros criollos, tomando en cuenta que se convirtió en el bateador venezolano con más impulsadas en un misma entrega del certamen con nueve carreras, superando las ocho rayitas que fabricó Melvin Mora en 2009, cuando la tropa tricolor alcanzó las semifinales en la competición.

Luis Arráez acecha liderato de impulsadas en 2026

Arráez llegó a nueve carreras remolcadas en el torneo, igualando en el segundo lugar a Fernando Tatis Jr.. El liderato del departamento lo mantiene el surcoreano Bo Gyeong Moon, quien suma 11 impulsadas en el campeonato.

El pelotero venezolano tendrá la oportunidad de batallar por la cima del mencionado apartado si logro fabricar rayitas ante Japón, que será el próximo rival de los criollos en los cuartos de final. Cabe destacar que, tanto el asiático como el jardinero quisqueyano también se encuentran en carrera en las instancias finales, por lo que todo indica que el liderato se definirá entre los tres toleteros.