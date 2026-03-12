¿Sueltan la Liga? El Real Madrid descansaría a sus estrellas previo a la Champions

Suscríbete a nuestros canales

Tras la intensa batalla de Champions ante el Manchester City, el Real Madrid llega al duelo liguero de este sábado 14 de marzo contra el Elche con el agua al cuello.

La gestión de esfuerzos se ha vuelto una misión casi imposible debido a una plaga de bajas sin precedentes que condiciona la persecución al FC Barcelona.

Con el equipo a cuatro puntos del liderato, el margen de error en Liga es inexistente, pero la vuelta en el Etihad de la próxima semana obliga a rotar para evitar un colapso físico.

9 bajas confirmadas

La enfermería del Real Madrid está al completo. Entre lesiones de larga duración, molestias tras el City y una sanción, Álvaro Arbeloa no podrá contar con casi la mitad de la plantilla.

Kylian Mbappé, Rodrygo Goes, Jude Bellingham, Dani Ceballos, Franco Mastantuono (por sanción). David Alaba, Éder Militão, Ferland Mendy y Álvaro Carreras, conforman la lista de bajas.

Además de los lesionados, el cuerpo técnico analiza dar descanso a los jugadores que terminaron extenuados ante el conjunto de Pep Guardiola. Se espera que piezas clave como Fede Valverde, Tchouaméni, Rüdiger, Alexander-Arnold y el propio Courtois no inicien ante el Elche para llegar frescos a Manchester.

¿Rotación masiva en LaLiga?

De confirmarse estos descansos, Arbeloa solo contaría con 10 futbolistas disponibles del primer equipo para armar su once y banquillo: Andriy Lunin, Dean Huijsen, Raúl Asencio, Fran García, Dani Carvajal, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Vinícius Jr., Brahim Díaz y Gonzalo García.

Aunque por la confianza que tiene en la cantera, nombres como Thiago Pitarch, Manuel Ángel, César Palacios, Diego Aguado o Jorge Cestero podrían ser titulares.

El técnico español sigue estudiando fórmulas para "refrescar" un once que se queda sin efectivos naturales en varias posiciones. El sábado, el Santiago Bernabéu dictará sentencia sobre si este plan de emergencia es suficiente para mantener vivo el sueño del doblete.