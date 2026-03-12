Estén muy pendiente en la primera válida porque corre una yegua que es el dato más sonado para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El óvalo de Coche se viste de gala este domingo 15 de marzo para recibir a la afición en su duodécima reunión del año. La Rinconada promete una cartelera de alto voltaje con 13 competencias programadas, entre ellas se destaca un póker de pruebas selectivas de Grado que pondrán a prueba la calidad de las mejores yeguas y los mejores ejemplares del patio.

La adrenalina está garantizada en una jornada que se perfila como la más emocionante en lo que va de temporada.

La Rinconada: Dato más corrido 5y6 Ejemplar Datos hípicos

El espectáculo del 5y6 Nacional iniciará en la octava competencia del programa. Esta primera válida convoca a un lote de 13 yeguas, tanto nacionales como importadas de seis y más años, ganadoras de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), se disputará sobre un trayecto de 1.100 metros.

Una de las inscritas es la alazana Queen Vision (número 8), con el jinete aprendiz Samuel Yánez en el sillín y entrenada por Riccardo D’Angelo para el Stud RBD Services.

La yegua de seis años, nacida y criada en el Haras La Primavera, se perfila como la segunda favorita para la revista número uno del turf venezolano como lo es Gaceta Hípica, por lo que vendrá con mucha expectativa y con mucha fe para buscar su primer triunfo en este primer meeting.

En su última competencia realizada el pasado 22 de febrero del presente año, Queen Vision fue capaz de arribar cuarta a 10 cuerpos de la vencedora Rompeparadigmas.

Ajuste previo: 5y6 La Rinconada

La pupila de D’Angelo estuvo en la pista el miércoles 11 de marzo solo pique, en pelo, al tiro, informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Esta yegua se ha consolidado como el "dato más corrido" de la jornada del 5y6 dominical, una marca que es respaldada por su condición física en la perfección.

Asimismo, con una monta de confianza y un planteamiento de carrera que parece diseñado a su medida, Queen Vision es la base obligatoria para quienes buscan asegurar el éxito en el 5y6 Nacional.

Toda la expectativa está volcada sobre ella, y el consenso es claro: Es el yegua a buscar la gloria en la arena de La Rinconada.