¡No digas que no te avisamos!: El ajuste que transforma a una yegua en la jugada sorpresiva del día

La temporada de carreras sigue a paso firme, el primer meeting arriba a su penúltimo mes es decir la fecha 12 este domingo 15 de marzo. El hipódromo La Rinconada presentará una jornada de lujo que incluye cuatro pruebas de corte selectivo en el ciclo no válido.

El programa da inicio a la 1:00 pm y la emoción se desbordará durante la tarde dominical de carreras aunado a un 5y6 super parejo que en esta ocasión arranca desde la octava carrera.

La duodécima carrera, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.400 metros.

Miss Billion: 5y6 R12 La Rinconada Dato Hípico

Un total de 13 corredoras forman parte de la nómina que tiene una premiación adicional especial a repartir de $25.350, en la misma está presente Miss Billion (número 8), con la monta del jinete profesional José Gregorio Milla y entrenada por Luis Peraza.

Esta yegua, nacida y criada en el Haras El Centauro, no ha mostrado mucho a lo largo de su campaña y en su más reciente a pesar de los esfuerzos de cuadra arribó en la undécima casilla.

Ajuste: La Rinconada Yegua

Este miércoles 11 de marzo, la nacida y criada en el Haras El Centauro ajustó en la pista de Coche: 16,1 31,1 44,3 (600MTS) (EP) 59,4/ 74,3// 2da vuelta, muy cómoda con remate de 13,2 con el jinete Bragham Zapata. Así lo informó la hoja de los ajustes por parte de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

