Luto en la cría: La campeona Caravel pierde su producto del semental Frankel

El equipo de Resolute Racing confirmó el incidente ocurrido con la ganadora de la Breeders' Cup

Por

David García V.
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 09:36 am
Foto: Americas Best Racing
En la crianza de purasangres de carrera, el camino hacia el éxito está lleno de variables complejas. Desde el momento del cruce hasta el término de la gestación, los establecimientos de cría extreman precauciones para garantizar que el ejemplar nazca en óptimas condiciones; sin embargo, existen dificultades fortuitas que resultan inevitables.

Un triste episodio para el hipismo internacional, se confirmó que la campeona Caravel, ganadora de la Breeders’ Cup Turf Sprint (G1) en 2022, perdió el producto que gestaba en su vientre, fruto de un cruce con el legendario semental inglés Frankel.

Triste pérdida para el Resolute Racing

Durante las primeras horas de este jueves 12 de marzo, John Stewart, líder de Resolute Racing, informó a través de su cuenta en la red social X sobre el deceso del potro 2025.

“Con gran tristeza reportamos que la campeona Caravel perdió a su hijo de Frankel debido a complicaciones en el embarazo. Fue un problema fortuito que no se pudo evitar. El equipo de Resolute Racing Kentucky monitorea a todas nuestras yeguas muy de cerca”, expresó Stewart en un mensaje acompañado por una fotografía de la yegua.

En la misma publicación, se anunció que Caravel será servida en esta temporada 2026 por Not This Time, uno de los sementales más cotizados actualmente en Estados Unidos, con un servicio valorado en $250,000.

Caravel, orgullo de Pennsylvania, cerró su campaña pistera con un impresionante récord de 15 victorias en 26 actuaciones (13 de ellas selectivas) y premios acumulados por $1,983,327.

Jueves 12 de Marzo de 2026
