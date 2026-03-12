Courtois sobre Xabi Alonso en el Real Madrid: "nadie le ha hecho la cama"

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid dio cátedra de buen fútbol y defendió a la perfección al Santiago Bernabéu con una contundente victoria 3x0 al Manchester City en el partido de ida de los octavos de final en la presente temporada de la UEFA Champions League. El planteamiento táctico de Álvaro Arbeloa se impuso al de Pep Guardiola, y los jugadores del equipo madridista ofrecieron un esfuerzo colectivo notable a lo largo de todo el encuentro.

La victoria fue una muestra de la solidez del equipo, que ahora se sitúa en una posición favorable para avanzar en la competición. El triunfo no solo fue un golpe en el plano deportivo, sino también una declaración de intenciones para el resto del torneo.

Thibaut Courtois, uno de los jugadores destacados, fue uno de los que se pronunció tras el partido. El portero belga aprovechó la ocasión para desmentir varios rumores que han circulado durante la temporada sobre el vestuario del Real Madrid. Se ha especulado que algunos jugadores de peso en el equipo no apoyaban a Xabi Alonso, e incluso se dijo que fueron responsables de su salida del club.

Courtois desmiente sobre "cama" a Xabi Alonso

Sin embargo, Courtois desmintió estas afirmaciones y aclaró que tales comentarios carecían de fundamento. Aseguró que el vestuario del Madrid se mantiene unido y profesional, sin dejarse influenciar por rumores externos. En cuanto a las informaciones que se han filtrado sobre las relaciones internas y la táctica del equipo, el portero belga fue tajante sobre posible responsabilidad de los jugadores tras el despido del dirigente español.