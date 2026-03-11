La insólita dinámica que marca el Real Madrid vs Manchester City

Suscríbete a nuestros canales

En el fútbol moderno, marcar primero suele ser sinónimo de ventaja y tranquilidad. Sin embargo, cuando se trata del "Clásico Europeo" de la década, el Real Madrid vs Manchester City, abrir el marcador se ha convertido en un presagio de eliminación.

Desde 2020, una estadística casi sobrenatural persigue a estos dos gigantes. El equipo que anota el primer gol de la serie, termina fuera de la Champions League.

Esta tendencia, que desafía cualquier lógica futbolística, ha convertido los minutos iniciales de sus enfrentamientos en una ruleta rusa táctica donde nadie parece querer dar el primer golpe.

Cinco años de una tendencia implacable

Los precedentes no dejan lugar a dudas. En las últimas cinco eliminatorias, el guion ha sido idéntico. El que celebra primero, acaba lamentando la eliminación en el partido de vuelta.

Temporada ¿Quién marcó el 1-0? Resultado global Desenlace 2019/20 Isco (Real Madrid) 2-4 Clasifica el City 2021/22 De Bruyne (City) 5-6 Clasifica el Madrid 2022/23 Vinícius (Real Madrid) 1-5 Clasifica el City 2023/24 Bernardo Silva (City) 4-4 (4-3 pen.) Clasifica el Madrid 2024/25 Haaland (City) 3-6 Clasifica el Madrid

¿Se repetirá en octavos?

Con los octavos de final de la Champions 2026 a pocas horas de celebrarse, esta estadística añade una capa de tensión psicológica extra para Álvaro Arbeloa y Pep Guardiola.

En un partido donde los detalles lo son todo, saber que el primer grito de gol ha sido una "trampa" durante media década invita a la cautela.

El Real Madrid, plagado de bajas, y el Manchester City, con su arsenal ofensivo listo, se verán las caras nuevamente. Y todos se preguntan si esta estadística volverá a decir presente en el "clásico".