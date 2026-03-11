Princesa Fina y Correia Jr.: ante el desafío de los 2.000 metros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La mesa está servida para que la afición hípica disfrute de una jornada excepcional este domingo. El óvalo de Coche mantiene su tradición, pero esta vez con un programa extendido de 13 competencias, donde destacan cuatro pruebas de corte selectivo que prometen sacudir la arena del principal hipódromo del país.

El ascenso de una campeona: La Rinconada 2.000 metros

En este escenario de gala, surge un nuevo reto para un binomio que acapara la atención: la potranca Princesa Fina y su entrenador, Correia Jr. La hija de King Seraf en Queen Love asume un compromiso de vital importancia en su campaña. Tras un inicio de temporada sólido, la castaña busca su segunda victoria selectiva de este 2026, un triunfo que consolidaría su estatus en el patio y ampliaría la vitrina de trofeos del joven preparador.

La voz del protagonista: Humberto Correia Jr.

Correia Jr., profesional consecuente con la labor de Meridiano Web y siempre dispuesto a orientar a la fanaticada, ofreció declaraciones exclusivas la mañana de este miércoles. El entrenador compartió detalles sobre el estado físico de su pupila y la estrategia diseñada para este compromiso jerárquico.

"Esta yegua anda muy bien en cancha, viene de ganar muy bien su última vez y estoy seguro que vamos hacer una buena carrera este domingo en La Rinconada"

La expectativa es máxima, pues Princesa Fina enfrentará por primera vez el exigente recorrido de los 2.000 metros. Este salto a la distancia de fondo representa la prueba de fuego definitiva para su capacidad de resistencia y clase. De obtener el éxito, la nieta de los grandes sementales del turf nacional dará un paso firme hacia los títulos de final de año.

Un domingo de emociones selectivas

La reunión dominical no solo gira en torno a este desafío. La presencia de cuatro eventos de grado garantiza un espectáculo de primer nivel para los amantes del turf. Con una nómina de 13 carreras, los apostadores y seguidores del deporte de los reyes tendrán múltiples oportunidades para analizar el desempeño de los mejores ejemplares del momento en el majestuoso Hipódromo La Rinconada.