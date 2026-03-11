Barcelona recibe buenas noticias de la enfermería con esta estrella

Suscríbete a nuestros canales

La previa del Newcastle-Barcelona traía alarmas para los culés con relación a una de sus estrellas esta campaña. Se trata de Eric García, quien estuvo todo el partido en el banquillo por molestias musculares, específicamente en los isquiotibiales.

Sin embargo, la preocupación de ese momento ha quedado reducida cuando se han realizado estudios más profundos al futbolista, que han permitido respirar al técnico Hansi Flick.

Las pruebas al defensor concluyeron que solo tiene una pequeña sobrecarga y en todo eso se ha descartado una lesión, algo que es una gran noticia para los azulgranas, que tienen el tramo clave de la campaña por cumplir.

Eric García podría ver minutos con el Barcelona este fin de semana

Con este contexto sobre la mesa, ya no se puede ser tajante a la hora de descartar la presencia del español en el venidero encuentro de la entidad catalana.

Es probable que García sea opción contra el Sevilla este domingo 15 de marzo en el Spotify Camp Nou, por la jornada 28 de LaLiga. Aunque con los caídos por lesión recientemente, también la precaución puede privar en Flick a sabiendas que la vuelta en Champions se juega la siguiente semana y necesitan de los que tienen mejor dinámica esta campaña.

Sobre todo, para entender la importancia de Eric Garcia para este equipo solo hay que mencionar que es el futbolista con más partidos disputados esta campaña, con un registro de 41 y una minutada acumulada de 3.208'. No es cualquier cosa y pone en relieve lo que significa.

Finalmente, la vuelta de Barcelona en los octavos de final de la Champions League con Newcastle está prevista para el próximo miércoles 18 de marzo y ese global 1-1 amerita la mayor seriedad culé en el compromiso.