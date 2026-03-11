Estados Unidos en la cuerda floja del Clásico Mundial de Béisbol

Suscríbete a nuestros canales

La derrota de Estados Unidos 6-8 Italia es uno de los golpes mortales del Clásico Mundial de Beisbol 2026. Las oportunidades de clasificar para los americanos dependen exclusivamente de sus dos rivales de grupo. Una situación crítica, sin precedentes para el Dream Team.

Team USA necesita dos escenarios para clasificar: Italia ganando a México o que los aztecas le de una paliza de 5+ carreras a los europeos. Sin embargo, como se han desempeñado ambos en el torneo. Un triunfo de México con 4 o menos carreras le da el pase a ambos.

Si esto ocurre los americanos quedarían eliminados en la primera fase del torneo. Sería un catástrofe tomando en cuenta la cantidad de peloteros de alto nivel que llevaron en el roster: Dos Cy Young, dos candidatos al MVP y múltiples peloteros Guantes de Oro y Bates de Plata.

Escenarios para conocer los clasificados entre México, Italia y Estados Unidos

El duelo entre México vs Italia será seguido muy de cerca por el cuadro de los Estados Unidos. Dependen mucho más de una victoria de Italia para mantenerse en la segunda fase del Clásico Mundial de Beisbol. De hecho, puede que aztecas y europeos tengan un pacto de no agresión y ambos clasifiquen.

Criterios para conocer a los clasificados del Pool B:

Si italia gana:

Clasifica primero de grupo

USA clasifica segundo de grupo

Si México gana:

México clasifica primero de grupo

Si méxico gana con 5+ carreras clasifica USA

Si méxico gana con 4- carreras clasifica Italia

USA solo clasifica sí:

México anota con 5+ carreras a italia

Italia le gana a México

El "Caballo de Troya" estadounidense en Italia

El éxito de Italia en este torneo no responde necesariamente a un desarrollo del béisbol en Europa, sino al talento importado. Figuras como Aaron Nola y Vinnie Pasquantino, nacidos y formados en Estados Unidos, han sido la columna vertebral del roster europeo para el torneo.

La paradoja es total: Team USA podría quedar eliminado a manos de jugadores que brillan cada semana en Grandes Ligas. El uso de la ascendencia ha permitido que el equipo italiano presente un roster sumamente competitivo y netamente americano para el Clásico.