César Farías mete a su equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores

El Barcelona SC ha sellado una de esas clasificaciones que se quedan grabadas en la memoria del hincha canario.

Bajo la dirección estratégica del venezolano César Farías, superaron las fases previas con una mezcla de garra, orden táctico y un protagonista absoluto bajo los tres palos, para inscribir su nombre en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

Tras dejar en el camino a Argentinos Juniors en una agónica tanda de penales, el equipo ecuatoriano dio el golpe de gracia al eliminar al Botafogo en tierras brasileñas, demostrando que este proyecto tiene el sello de competitividad que Farías imprime en sus planteles.

Muro con sabor a Vinotinto

Si Barcelona logró esta gesta, fue en gran medida gracias a José Contreras. El guardameta venezolano no solo fue la figura de la eliminatoria, sino que sus números en la ronda previa son sencillamente espectaculares, consolidándose como el principal candidato para ser el "1" de Venezuela en el nuevo ciclo internacional.

Fase Rival Resultado (Global) Puntuación Actuación 2da Ronda Argentinos Jrs. 1-1 (5-4 pen.) 9.4 (Vuelta) 8 paradas y 1 penal atajado en la tanda. 3ra Ronda Botafogo 2-1 8.7 (Vuelta) 5 paradas clave en Brasil para mantener el arco invicto.

El camino a fase de grupos

Tras caer 0-1 en la ida ante Argentinos Juniors, el equipo no desesperó. En la vuelta, Contreras sostuvo el cero con ocho intervenciones providenciales, permitiendo que el equipo forzara y ganara la tanda de penales.

En la siguiente ronda, Barcelona manejó los tiempos con maestría ante Botafogo. Tras el 1-1 en Guayaquil, la vuelta en el Nilton Santos fue un monólogo defensivo liderado por el portero venezolano, quien con una nota de 8.7 desactivó cada intento del conjunto carioca.

Con el sorteo de la fase de grupos en el horizonte, el Barcelona SC de César Farías deja de ser una sorpresa para convertirse en un rival de cuidado. Con un arquero en estado de gracia y un DT que conoce cada rincón del continente, el conjunto torero sueña en grande.