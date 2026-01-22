César Farías asumió el mando de este club histórico

Suscríbete a nuestros canales

Momento de hablar de un venezolano que fue tendencia en las horas más recientes. Se trata de César Farías, quien ya oficialmente asumió el mando del banquillo del Barcelona ecuatoriano, lo que ya era un secreto a voces.

El criollo llegó a la ciudad de Guayaquil y desde allí se mostró muy sonriente, al punto que afirmó que tiene la mejor energía para dirigir al que considera un "gigante de América".

El venezolano tiene su asunción a la institución en medio de la pretemporada de 2026, que sirve como preparación para lo que viene, entre ello la participación en la Copa Libertadores y los torneos locales.

El veterano estratega de 52 años de edad, que tiene en su historial haber dirigido a la Vinotinto y la selección de Bolivia, comentó que su unión con Barcelona "no es un paso cualquiera, es una responsabilidad con la historia de este gigante de América", y añadió que se "siente honrado".

César Farías con pasado positivo en Ecuador

El entrenador en sus declaraciones hizo gala de su conocimiento sobre su nuevo club, al que dice haber seguido desde la final de la Copa Libertadores de 1998 contra el Vasco Da Gama: "pues en esa época me preparaba en Brasil".

Al tiempo, también puso sobre la mesa el gran hito que lo hizo respetado en Ecuador, cuando se coronó campeón de la Liga Pro 2022 con el Aucas, que no había sido campeón del torneo anteriormente.

Lo más curioso es que esa final dirigida por César Farías se dio justamente ante su nuevo equipo: "Jugamos la final en su estadio, en la zona técnica contraria y ahora podré estar del otro lado, con el aliento de la hinchada, que se convertirá en un jugador más".