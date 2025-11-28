César Farías reconoce el nombre del DT que pudo llevar a la Vinotinto a un mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto está en este momento en un periodo de reflexión, tras el fracaso de no ganarse un lugar al Mundial 2026. Ahora mismo, figuras destacadas en la historia del seleccionado siguen dando sus análisis sobre lo que ha fallado al elenco nacional, uno de ellos César Farías.

El estratega nacido en Güiria, estado Sucre, se ha dejado escuchar en distintos medios de comunicación hablando abiertamente de la selección y su periodo al frente de la misma.

En unos de los videos que ya está dando la vuelta a las redes sociales se atrevió a analizar distintos ciclos de la Vinotinto y revelar incluso el nombre del entrenador que, a su juicio, podía haber conseguido finalmente el objetivo en el país: clasificar a una Copa del Mundo.

Las palabras de César Farías sobre la Vinotinto

El entrenador, que está sin dirigir a un equipo desde su etapa en Colombia durante el 2025 con el Junior de Barranquilla, inició reflexionando sobre la evolución que fue llevando la selección a lo largo de gestiones pasadas.

"El talento siempre ha existido en Venezuela. La gran verdad es que nosotros (los venezolanos) montamos un proceso que fue evolutivo. Richard (Páez) agarró la selección y evolucionó. Después me tocó esa gran responsabilidad de seguir evolucionando y clasificamos a un mundial juvenil por primera vez, demostramos todo un trabajo conectivo en eso, se clasificaban cuatro nada más", dijo.

"La Copa América anterior se había llegado a octavos y después llegamos a semifinal. Nunca nos olvidamos de montarnos en un plan de sucesión para cuando no estuviéramos nosotros, porque quienes llevamos por primera vez acá a la selección a Rafael Dudamel fuimos nosotros. Y quienes lo sentamos al lado del banquillo, le dimos la responsabilidad en la sub-17 y quienes convencimos a los federativos de que lo teníamos que poner, fuimos nosotros, para desarrollar a un entrenador que pudiese darnos una personalidad influyente en nuestros jóvenes y así se llegó a una final del mundo", expresó.

Luego en ese mismo orden de ideas reconoció que veía al propio Dudamel como el hombre indicado para llevar a Venezuela a la Copa del Mundo si se hubiese cumplido con un proceso.

"Lamentablemente Rafael tuvo que agarra la selección en un momento crítico, difícil, y volvimos a terminar décimos (en una eliminatoria), pero si a Rafael lo hubiesen llevado de una forma correcta, sin acelerarlo, hubiese agarrado el premundial siguiente y seguramente nos hubiese podido haber clasificado (al Mundial)", reconoció.

Estas palabras de César Farías surgen en un contexto en el que la Vinotinto sigue sin técnico oficialmente, pese a los interinatos de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta, y cuando propio sucrense ha revelado que no cierra las puertas a un segundo ciclo suyo al frente de la absoluta.