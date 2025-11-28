La Vinotinto femenina ya tiene once para enfrentar a Ecuador camino al Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto femenina vuelve a la acción este 28 de noviembre en la CONMEBOL Liga de Naciones con miras a seguir haciéndose un camino en la obtención de un cupo para la cita mundialista a jugar en 2027 en Brasil.

Este vez las criollas tendrán un reto fuera del territorio venezolano para jugar por la tercera fecha del torneo y la parada está prevista en el Estadio Olímpico Atahualpa, Quito, ante el combinado ecuatoriano.

Para este duelo, que está previsto a que tenga su puntapié inicial a las 7:00 pm ya se conoce el once escogido por el técnico a cargo del banquillo nacional, el brasilero Ricardo Belli.

Once la Vinotinto femenina

La valla del equipo estará defendida por la guardameta Nayluisa Cásseres y el resto de la escuadra estará integrada por Barbara Martínez, Verónica Herrera, Yenifer Giménez, Raiderlin Carrasco, Dayana Rodríguez, Daniuska Rodríguez, Bárbara Oliveri, Gabriela García, Deynas Castellano y Ailing Herrera.

Por los momentos, el equipo marcha en la cuarta posición, con un balance de cuatro puntos, esto después de empatar en el debut 0-0 ante Chile en suelo venezolano.

Posteriormente, las criollas sacaron un importante triunfo a domicilio 1-2 ante Paraguay. El rival de las dirigidas por Belli, está en la quinta casilla con tres puntos, después de ganar 0-4 de visitante a Bolivia y luego derrotar 1-2 de local ante Colombia.