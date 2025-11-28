Gleiker Mendoza reconoce no querer el mismo rumbo de Yeferson Soteldo y sí el de Jefferson Savarino

Suscríbete a nuestros canales

Desde la eliminación de La Vinotinto en sus aspiraciones para clasificar al Mundial 2026 se inició un debate intenso en el entorno deportivo de la selección. Uno de ellos estuvo asociado al recambio que debía tener el combinado y que precisamente inició en los amistosos posteriores, con nombres como Gleiker Mendoza.

Justamente, este delantero fue una de las caras más visibles en los tres partidos que se jugaron posterior a la culminación del premundial. De la mano de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta, que fueron los técnicos interinos, tomó mucho protagonismo en una banda izquierda en la que anteriormente el fijo era Yeferson Soteldo.

Ahora bien, sobre este último nombre también se asociaron muchas cosas recientemente, como una frase del mismo Gleiker, en la que dejaba entrever que no quería ser comparado con 'Manzanita' ni con su presente.

Las palabras de Gleiker Mendoza que asociaron con Yeferson Soteldo

El joven futbolista de 23 años dio unas declaraciones que ya están dando la vuelta en redes sociales y que han sido compartidas por cuentas como las de Luis Omar Torrealba (@LuiSiuu21), en ellas reconoció que sabe de las preocupaciones hoy existentes en parte de la afición.

"Mucha gente me ha estado comparando mucho de que 'espero que no sea como este (Yeferson Soteldo)' pero no no no, Yo soy Gleiker Mendoza y voy a seguir esforzándome para poder ser alguien en mi país y fuera del país también", dijo.

Posteriormente, siguió en tono vinotinto y confesó el nombre del jugador en el que suele fijarse mucho para mejorar como futbolista: "Jugador el que me fijo mucho es Jefferson Savarino, cada vez que juega Botafogo si tengo la posibilidad de verlo, lo veo. Y así, otro jugador, Luis Díaz, que mucha gente dice que tengo mucho estilo a Luis Díaz".

Finalmente, hay que decir sobre Gleiker Mendoza es que con los buenos minutos ante Argentina, Australia y Canadá se ganó el derecho de seguir siendo llamado en los siguientes duelos de la Vinotinto internacionalmente.