¡Análisis en la R45! Esta es la yegua que se perfila como el "robo de toda Venezuela" y es un buen lance para el 5y6

La reunión 46 se disputa este domingo 30 de noviembre en el hipódromo La Rinconada, por lo que el clarín sonará a la 1:00 de la tarde y presenta una cartelera de 12 competencias sin pruebas selectivas de grado, mientras que la jornada del 5y6 Nacional será a partir de la séptima carrera.

Los aficionados presenciarán en vivo y directo la programación dominical desde las tribunas del óvalo capitalino, a fin de disfrutar parte del espectáculo deportivo más vibrante del hipismo venezolano.

Robo de toda Venezuela: Yegua 5y6 Datos hípicos

La octava de la jornada, segunda válida para el juego de las mayorías, es para yeguas nacionales e importadas de cuatro años, ganadora de una carrera (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.300 metros.

Para esta válida se encuentra inscrita la cuatroañera Multiverso, montada por el aprendiz Oliver Medina y preparada por Ramón García Mosquera para los colores del Stud Andrea Stable I.

En su última actuación realizada el pasado 09 de noviembre llegó cuarta a 13 cuerpos de Guillermina.

Para esta segunda válida del día domingo, Multiverso saldrá a la arena de Coche con la meta de conseguir su primera victoria de la temporada y hasta podría dar la sorpresa de la jornada.