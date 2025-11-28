Farándula

Sixto Rein regresa a Venezuela, tras una larga temporada en Estados Unidos

Las redes se han llenado de bonitos comentarios por el retorno del criollo a su tierra 

Por

Elvis González
Viernes, 28 de noviembre de 2025 a las 12:22 pm
Sixto Rein / Cortesía
El cantante y compositor venezolano Sixto Rein ha regresado a Venezuela, tras una larga temporada en Miami, Estados Unidos, junto a su familia. El Intérprete de “Ojitos”, ha compartido con emoción sus primeras horas en el país, en especial por encontrarse con su papá.

Encuentro especial

El joven se fue directo a la residencia de su progenitor para darle la emocionante sorpresa de su regreso, a pocas semanas de finalizar el 2025.  

Con un cuerpo más tonificado y definido, es cómo se muestra el artista de 34 años en el clip, recibiendo el fuerte abrazo y mirada de emoción de su padre.

Entre palabras de cariño, videollamadas y muchos besos fue recibido Sixto: “Estoy visitando a mi papá de sorpresa, la sorpresa también es para mí, ya que siento la gran energía, aquí vive mi hermano”, ha comentado Rein con emoción.

El nacido el 23 de septiembre de 1991, ha mostrado las fotografías y cada rincón de la residencia de su progenitor, entre ellos una imagen de él pequeñito y de la influencia musical que siempre ha tenido.

Viaje al Zulia

La mañana de este viernes 28 de septiembre, el artista ha posteado en sus historias de Instagram un video trotando en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

El intérprete demuestra lo entregado que esta de la vida saludable, luego de haber experimentado una fuerte subida de peso. 

 

 

 

Viernes 28 de Noviembre de 2025
