Comediante venezolano genera rechazo en Chile por ser considerado en el Festival Viña del Mar

La producción del Festival Viña del Mar estaría en negociaciones con un humorista venezolano con éxito en Chile para presentarse en esta nueva edición tras el bochornoso episodio con George Harris el año pasado.

Se trataría del comediante venezolano Esteban Duch, quien ganó popularidad con su stand up al viralizarse uno de sus videos en medio del tormentoso momento que vivía su compatriota con el público en la Quinta Vergara.

“Opino que faltó estudio de la sociedad chilena, de la contingencia. El material no fue adecuado; no es el tipo de comedia que se premia en la tarima de la Quinta. También quiero destacar que es muy difícil darle vuelta a un show cuando se comienza con pifias, pero comediantes han demostrado que, con humildad y una buena rutina, es posible hacerlo”, comentó Esteban como análisis del fracaso de Harris.

El Festival Viña del Mar estaría considerando al humorista venezolano por ser una alternativa segura que podría generar risas con sus rutinas al “monstruo” en el emblemático lugar. Aunque nada está confirmado hasta el momento, su la posible incorporación de Duch genera cierto rechazo en la comunidad venezolana.

Esteban Duch, un venezolano que “refuerza estereotipo”

Esteban Duch está radicado en Chile desde hace 10 años ha ido escalando en la movida humorística local. Sin embargo, sus rutinas de humor han incomodado a la comunidad migrante en el país sudamericano por reforzar estereotipos hacia los venezolanos.

Muchos han condenado su posible participación en el festival, mientras otras celebran la libre expresión de su oficio.

“Hacer humor para complacer a otros olvidándose de lo que es, pobre hombre”, “Una cosa es agradecer a esta tierra y otra muy distinta, es humillarse”, “No solo hace chistes que refuerzan un estereotipo dañino, sino que se humilla para poder encajar”, fueron algunos de los comentarios.