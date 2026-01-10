MLB

MLB: Willson Contreras ya sabe su rol ofensivo en Boston para 2026

El venezolano ya tendría su puesto definido dentro de la planificación de su nueva organización de la Gran Carpa

Por

Meridiano

Sabado, 10 de enero de 2026 a las 06:54 pm
AP
Los Medias Rojas de Boston ya comienzan a perfilar la estructura de su alineación de cara a lo que será la importante temporada de las Grandes Ligas 2026. En la organización se han dejado ver señales claras sobre el rol que asumirán algunas de sus principales incorporaciones, especialmente el venezolano Wilson Contreras.

Según fuentes especializadas, el manager Alex Cora ofreció una visión adelantada de cómo planea utilizar a una de las nuevas piezas del equipo. El estratega puertorriqueño fue directo al señalar que visualiza a un bateador con experiencia y poder como eje central de la producción de carreras en los próximos años.

Willson Contreras – Medias Rojas de Boston

Alex Cora al parecer comentó que, a partir de la campaña 2026, el venezolano está proyectado para ocupar el rol de cuarto bate en la alineación de Boston. Esta responsabilidad da a entender que tendrán plena confianza en su talento desde la caja de bateo.

El pelotero de 33 años, a lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, ha demostrado consistencia con el madero, capacidad para producir carreras y oportunismo a la hora de buscar beneficios para su organización.

En la campaña 2025, terminó con 135 juegos disputados, 490 turnos al bate, 70 carreras anotadas, 126 imparables, 31 dobles, un triple, 20 cuadrangulares, 80 remolcadas, cinco bases robadas, 44 boletos y promedio ofensivo en .257.

Finalmente, la presencia de Willson Contreras en el cuarto turno aportaría liderazgo y estabilidad, siendo dos de los principales aspectos que busca consolidar la organización de los Medias Rojas de Boston para luchar por sus objetivos colectivos.

Sabado 10 de Enero de 2026
