MLB: Max Kepler se perderá la mitad de la temporada 2026 por una suspensión

Durante la tarde de este viernes, la oficina del Comisionado de Beisbol de la MLB anunció la suspensión de Max Kepler, quien se perderá 80 juegos de esta venidera temporada 2026. El motivo se debe a que dio positivo a Epitrenbolona, una sustancia que sirve para mejorar el rendimiento, y la cual viola el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de las Grandes Ligas.

Kepler, en el aire para la zafra 2026

El jardinero alemán se encuentra en la agencia libre desde el pasado mes de noviembre, cuando finalizó su contrato de un año con los Phillies de Filadelfia. Asimismo, cabe mencionar que en caso de que firme con una organización para este 2026, dicha suspensión lo convertirá en no elegible para jugar postemporada.

Antes de aterrizar en Filadelfia, Max Kepler pasó sus primeras 10 temporadas con los Mellizos de Minnesota. Su mejor campaña fue en 2019, cuando dejó como topes personales 132 hits, 36 jonrones, 90 carreras impulsadas, y .855 de OPS.