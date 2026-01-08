MLB: Jesús Luzardo y Phillies de Filadelfia acuerdan un millonario contrato para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Grandes noticias para los Phillies de Filadelfia, y para el venezolano Jesús Luzardo. Este jueves 8 de enero, el zurdo criollo y los Phillies han llegado a un acuerdo para evitar el arbitraje salarial, al acordar un contrato de 11 millones de dólares para la temporada 2026, para que así el serpentinero se mantenga siendo una de las caras de la rotación del equipo.

La noticia fue adelantada por el periodista Ari Alexander, y fue confirmada por Bob Nightengale. De esta manera, el venezolano nacido en Lima, Perú, consigue una mejora significativa al contrato que tenía en 2025, año en el que ganó 6.6 millones de dólares, siendo esta la primera vez que supera la barrera de los 10 millones.

Jesús Luzardo se queda en Filadelfia

Para evitar la tediosa situación de tener que acudir al arbitraje salarial, este jueves 8 de enero los Phillies de Filadelfia llegaron a un acuerdo con Jesús Luzardo, para firmar un contrato por 11 millones de dólares, válido para la temporada 2026 del beisbol de las Grandes Ligas.

Esta gran mejora en el contrato del venezolano es una respuesta al fantástico año que tuvo en 2025, donde dejó foja de 15 victorias y siete derrotas, además de efectividad de 3.92, WHIP de 1.22, 216 ponches y un espectacular FIP de 2.90.

Con la millonaria firma de Jesús Luzardo, los Phillies se ponen en una muy buena posición para lograr una importante extensión del contrato del criollo, y así evitar que se convierta en agente libre en 2027. Por supuesto, el zurdo tendrá que seguir con su progresión para mejorar todavía más sus condiciones, pero de momento, no parece haber razón alguna para pensar que no será así.