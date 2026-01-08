MLB: Las Vegas A’s, el nombre que salvaría a los Atléticos

Suscríbete a nuestros canales

Atléticos enfrentan un obstáculo inesperado en su mudanza a Las Vegas para el 2028 de Grandes Ligas. El Departamento de Servicios Deportivos de Nevada (DS) rechazó varios registros del club. Sin embargo, "Las Vegas A's" es un salvavidas para preservar un legado de 125 años.

"Las Vegas Athletics" y "Vegas Athletics", fueron nombres rechazados por Nevada DS, basándose en criterios de originalidad y confusión con marcas existentes. Sin embargo, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) aprobó "Las Vegas A's".

La USPTO aprobó "Las Vegas A's" y entrará en vigor el 16 de enero del 2026. Creando un precedente importante para que Nevada DS apruebe el nombre y mantener la identidad de la organización para sus aficionados; en una historia que comenzó en 1901 con Philadelphia Athletics.

La importancia de mantener Athletics - A's en Grandes Ligas

Mantener "Athletics" (y su abreviatura "A's") es vital para la mudanza a Las Vegas: representa 125 años de historia MLB, desde Philadelphia 1860s hasta 9 Series Mundiales, preservando valor de marca ($500M+ en marketing - historia) pese a relocalizaciones (Philly-KC-Oakland-Sacramento).

Las Vegas A's fusiona tradición con glamour local, algo que aprueba MLB para relocalización de sus equipos. Para la liga, la tradición es fundamental y mantener Atléticos como parte de su identidad, así sea con el diminutivo de A's, termina siendo muy importante para seguir conectado con la afición.

Legado Histórico Único