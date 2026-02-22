Asi quedaron los resultados del domingo en La Rinconada 22-02-2026

Suscríbete a nuestros canales

La novena jornada de carreras en el hipódromo La Rinconada se realizó la tarde de este domingo en el óvalo de Coche con una programación de 11 carreras donde se realizó una Condicional Especial para yeguas maduras en la última carrera no válida, y el juego del 5y6 nacional que comenzó a partir de las 3 de la tarde.

La Rinconada: Resultados de la reunión nueve y más destacados

Los entrenadores de purasangres de carreras Carlos Luis Uzcátegui, Humberto Correia y Freddy Petit fueron los más destacados al conseguir dos victorias cada uno, mientras que el jockey profesional Jhonathan Aray sobresalió al lograr triunfar en cuatro competencias a lo largo de la jornada dominical.

El entrenador ganador del último meeting, Carlos Luis Uzcátegui sobresalió con los ejemplares importados Etna's Napper en la primera prueba de la tarde en una distancia de 1.400 metros con un tiempo de 84,1 y luego en la quinta no válida con Fleet Street en la Condicional Especial de la programación, ambas, con la monta de Jhonathan Aray sobre el lomo de cada yegua,

Por su parte, el entrenador Humberto Correia mantiene su ritmo ganador con el que inicio la temporada 2026, al triunfar con la yegua importada I´m in the Mood en la primera válida de 5y6 nacional y con la criolla Preciosa en el cierre del juego de las mayorías, igualmente, las hembras fueron montadas por Jhonathan Aray en sustitución del jockey argentino Juan Pablo Paoloni.

Para finalizar por los entrenadores, Freddy Petit se tomó la foto en el paddocks de ganadores con los ejemplares Sra Soraya y el purasangre Freites Pe, la yegua con la conducción de Jean Carlos Rodríguez y el doblete con el aprendiz Angel Ybarra.

El monto sellado del 5y6 nacional llegó y superó los 300 millones de bolívares en dinero recaudado por primera vez en esta etapa pra imponer récord en la jugada.

PRIMERA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:84.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Etna`s Napper (3) 56 Jhonathan Aray 120.76 2 Quality Princess (1) 53 J.C Rodrìguez - 3 Luna Llena (6) 53 J.G.Hernàndez - 4 La Super Kat (6) 53 J.A.Rivero - 5 Miss Buena Vista (2) 53 L. Mejìas -

Entrenador: Carlos Luis Uzcàtegui. Ganador: 120.76 Places: 110.00 y 112.06, Exacta: 264.05, Trifecta: 1.067.37. Superfecta: 3.984.82.

SEGUNDA CARRERA - DISTANCIA1.200 MTS - TPO:75.3

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Sra Soraya (2) 56 Jean Carlos Rodríguez 179.66 2 Grand D'Oro (1) 56 J Aray - 3 Larastone (7) 52 A. Siso - 4 Spring Clean (3) 53.5 M. Ibarra - 5 Miss Ducati (6) 51 A, Ybarra -

Entrenador:Freddy Petit. Ganador:179.66. Places:110. y 161.89. Exacta: 319.02. Trifecta: 406.84. Superfecta: 946.10

TERCERA CARRERA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.4

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Mother Carmen (4) 55 Yoelbis González 491.75 2 Chiquinquireña (3) 54 J. Moncada - 3 Fidanzata (7) 51 A. Ybarra - 4 Bella del Nilo (1) 54 J.A.Rivero - 5 Mia Ragazza (6) 53 J. Aranguren -

Entrenador: Antonio Martínez. Ganador: 491.75 Places: 255.52 y 2.020.54. Exacta: 30.489. Trifecta:Sin aciertos, Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA CARRERA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO:85.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Colossus (5) 57 Yoelbis González 146.28 2 Juan Valdez (2) 56 J. Aray - 3 Catire Pedro (1) 54 W. Veliz - 4 Shakman (9) 52 F. Márquez - 5 Master Shot (4) 53.5 J.G. Hernández -

Entrenador: Rafael Cartolano. Ganador: 146.28. Places:147.82 y 110.09 Exacta: 367.41 Trifecta: 356.10 Superfecta: 919.17.

QUINTA CARRERA- DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:71.4

Condicional Especial

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Fleet Street (2) 56 Jhonathan Aray 110.00 2 Bella Catira (3) 54 F. Quevedo - 3 Miss Mireya (5) 54 J.C Rodríguez - 4 Star Plus (4) 53 O. Medina - 5 Namekun (6) 53 A. Chirinos -

Entrenador:Carlos Luis Uzcategui Ganador: 110.00Places:110.00 y 135.35. Exacta: 186.48. Trifecta: 164.72. Superfecta: 324.27

PRIMERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:72.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 I´m in the Mood (1) 56 Jhonathan Aray 182.30 2 Easyasyouplease (9) 53 O. Medina - 3 Miss Blaugrana (8) 53 Y. González - 4 Emmy Arantza (4) 56 J. Aranguren - 5 Rachells Manía (2) 53 O Guedez -

Entrenador:Humberto Correia. Ganador: 182.30. Places:122.55 y 153.79. Exacta: 358.28. Trifecta: 2.808.27. Superfecta:Sin aciertos. Pool de 4: 1.961.90.

SEGUNDA VÁLIDA - DISTANCIA 1.400 MTS - TPO: 89.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Bella Zafiro (3) 55 Félix Velázquez 683.95 2 Gran Feronia (8) 55 Y. González - 3 Melania (2) 51 F. Marquez - 4 Catira Mercedes (4) 54 J. Lugo Jr. - 5 Francis Rose (1) 53 J.G.Hernández -

Entrenador:Germán Rojas. Ganador: 683.95. Places: 321.07 y 216.27. Exacta: 2.439.41. Trifecta: 6.285.82. Superfecta: 24.236.Triple Apuesta: 1.093.65. Doble Perfecta: Sin aciertos.

TERCERA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:66.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Freites Pe (6) 54 Angel Ybarra 166.77 2 Verstappen (5) 51 W. Veliz - 3 El Perfecto (2) 53 A. Chirinos - 4 Quiriquireño (4) 54 K. Aray - 5 El Pequeño José (7) 53 H. Medina -

Entrenador: Freddy Petit. Ganador: 166.77. Places:123.07 y 371.93. Exacta: 1.354.93. Trifecta:Sin aciertos. Superfecta: Sin aciertos.

CUARTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO:67.

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Rompeparadigmas (1) 53 Oliver Medina 131.34 2 Prioritise (2) 53 J.G. Hernández - 3 Fantastic Shot (12) 50.5 F. Márquez - 4 Quee Visión (7) 51 I. Espinel - 5 Linda Bizkaia 55 J. Lugo Jr. -

Entrenador: Ramón García Mosquera. Ganador: 131.34. Places: 136.55 y 714.33. Exacta: 880.33. Trifecta: 4.680.52. Superfecta: 9.062.53.

QUINTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.100 MTS - TPO: 67.2

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Spring Trainning (2) 50 Félix Marquez 1.743.51 2 Waya Waya (8) 55.5 W. Veliz - 3 Inspiración (4) 53 J. Aray - 4 Coffe Time (5) 53 J. Lugo Jr. - 5 Keep On Rockin (6) 56 J. Nava -

Entrenador: Vincenzo Di Luca. Ganador: 1.743.51. Places: 527.09 y 164.03. Exacta: 3.916.98. Trifecta: 45.467.89. Superfecta: 36.485,25.75.

SEXTA VÁLIDA - DISTANCIA 1.200 MTS - TPO:75.1

Pos Ejemplar Peso Jinete Div 1 Preciosa (14) 54 Jhonathan Aray 173,68 2 Mon Diplome (3) 54.5 W. Veliz - 3 Queen Greisa (6) 55.5 J. Céspedes - 4 Ardentia (4) 53 A. Siso - 5 Canela Time (12) 50.5 F. Márquez -

Entrenador: Humberto Correria. Ganador: 173,68 Places: 136.64 y 192,11. Exacta: 435,01. Trifecta: 7.689,99. Superfecta: 100.191,75.Triple Apuesta: 4.143,37. Súper Pool de 4: 8.130,80. Doble Perfecta: Sin aciertos. 5y6 nacional. *5* (27711) Bs. 1.510,88. 5y6 nacional *6* (1987) Bs. 81.276,36. Loto Hípico: 2.504,44.