A meses del Mundial 2026: Ciudad sede del torneo estalla en violencia por el narcotráfico

El Mundial 2026 es una de las fiestas deportivas más esperadas este año. El gran certamen previsto a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá, está está cada vez más cerca y el interés empieza a palparse en los más fieles al 'Deporte Rey'. Aunque, hay que decir que un tema está generando preocupación en un sector importante de la opinión pública.

Justamente, esto último se trata de la violencia que ha estallado en las horas más recientes en Guadalajara, México, localidad que está dentro de las que albergará nada más y nada menos que cuatro partidos de la Copa del Mundo.

Lastimosamente, la ciudad mexicana en este momento está siendo objeto de noticias negativas, tras la ola de violencia estallada por grupos narcotraficantes, que han querido responder al operativo del Gobierno nacional, que terminó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'Mencho', y al que se señalaba como presunto líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La represalía de estos grupos delictivos ha alcanzado bloqueos e incendios de vehículos, así como de distintos comercios en varios puntos de Guadalajara, Mochoacán, Guanajuato, Colima, Nayarit y Tamaulipas. Tanto es así, que las noticias también se han hecho eco de lo efectuado por un grupo de sicarios, que generaron caos en el aeropuerto de la ciudad y dejaron registros de videos con corridas de los pasajeros.

¿Mundial 2026 en peligro?

La noticia ya está dando la vuelta al mundo, desde que 'Mencho' fue anunciado como baja del operativo. El mencionado en cuestión era uno de los narcotraficantes más buscados por la DEA y gozaba de una recompensa fijada en 15 millones de dólares.

La situación no ha pasado desapercibida en este momento, dado que las propias autoridades mexicanas han pedido a la población no salir de sus casas mientras se retoma el control total de las localidades afectadas por los hechos vandálicos.

A su vez, todo esto salta en las alertas de muchísimos seguidores de este evento porque la ciudad albergará cuatro partidos de la edición mundialista y no cualquieras: Corea del Sur vs Ganador de la Ruta D de la UEFA (Jueves 11 de junio), México vs Corea del Sur (Jueves 18 de junio), Colombia vs FIFA PO1 (DR Congo, Nueva Caledonia y Jamaica) y Uruguay vs España (Viernes 26 de junio).

Las otras dos regiones de este país que tendrán partidos serán la la Ciudad de México y Monterrey, la primera con cinco partidos previstos y la segunda con un número de cuatro programados.

Finalmente, hasta el momento no se ha dado un pronunciamiento oficial de la FIFA sobre los hechos que están teniendo lugar en estos sectores, aunque más de uno empieza a sentir que este escenario sería adecuado para cambiar esas sedes del Mundial 2026, para evitar actos terroristas durante el certamen.