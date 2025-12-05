Mundial 2026: Este es el grupo y rivales de Argentina para la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

El histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington es epicentro de uno de los eventos más esperados previos al Mundial 2026, porque de él se conoce el camino que trazaría cada selección.

Se trata del sorteo que marca el inicio oficial de la cuenta regresiva para la cita mundialista que albergará Estados Unidos, México y Canadá para el próximo año.

Por lo pronto, ya se sabe el grupo y rivales de una de las selecciones favoritas a quedarse con la corona, justamente por ser su vigente monarca y que espera repetir la hazaña: Argentina.

'La albiceleste' quedó ubicada en el Grupo J, junto a las selecciones de Argelia, Austria y Jordania, tras partir del Bombo 1, en el que también estaban los tres anfitriones, Canadá, Estados Unidos y México, acompañados por los nueve seleccionados mejor ubicados en el ranking FIFA de noviembre.

Las reglas que se sabían del sorteo del Mundial 2026

De entrada, ya se tenía conocimiento que primero aparecerían en escena las tres bolillas representadas en los organizadores, que iban directamente a las siguientes zonas: México al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D.

Asimismo, otras de las particulares previas al sorteo también tenían señalados a los combinados de España y Argentina, que son las dos mejores equipos del mundo en el ranking.

Justamente, porque el diseño del sorteo ya estaba predestinado para que sus ubicaciones estuvieran en lados opuestos del cuadro. La razón fundamental para esto estuvo ligado a que la FIFA prefiere que ambos elencos -de avanzar en sus rondas- solo puedan enfrentarse en una hipotética gran final.

Hasta el momento para este Mundial 2026 ya están confirmadas 42 selecciones que clasificaron directamente y las seis restantes saldrán de distintos repechajes en el mundo.