Hackean el Instagram de una finalista del Miss Venezuela 2025

Tras coronarse Clara Vegas Goetz como la Miss Venezuela 2025, las redes sociales ardieron por distintos motivos. Uno de ellos fue por el “ataque cibernético” que recibió una de sus finalistas.

Milena Paola Soto, representante del estado Mérida y segunda finalista, informó a través de sus redes sociales que su cuenta de Instagram fue hackeada y le hizo una serie de peticiones a sus fanáticos.

El hackeo a la finalista del Miss Venezuela

Antes de que la reina de belleza difundiera la noticia, un comentario hecho desde su mismo perfil llamó la atención de todos, y es que, justamente en un video de la ganadora pareció que Soto le lanzó de manera contundente a Clara Vegas.

“Pésima” fue el mensaje que apareció en el clip con la respuesta de Vegas. Este mensaje sirvió para que muchos se le fueran encima e incluso la tildaran de “mala perdedora”.

Sin embargo, poco después explicó lo que ocurría con su cuenta. “Mi vida tengo el Instagram hackeado”, escribió al perfil que publicó el mensaje anterior.

Petición a sus seguidores

Milena, que tuvo una excelente participación en el certamen, hizo uso de sus historias y en medio del hackeo, logró comunicarse con sus seguidores para pedirles que hicieran caso omiso de todo lo que pueda reflejarse allí en estas próximas horas.

“No respondas ningún mensaje. Ignora cualquier publicación o historia que te parezca rara. Comunícate conmigo solo por WhatsApp para asegurarte de que soy yo”, escribió.

Hasta el momento de esta publicación, se desconoce el estado actual del perfil de la venezolana.