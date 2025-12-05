La ventaja de los 100 metros: El pronóstico de José Gilberto Hernández para el domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Meridiano Web estuvo presente nuevamente este viernes en el óvalo de La Rinconada, Coche. La finalidad de esta visita fue obtener entrevistas exclusivas con los protagonistas de la jornada, enfocándose especialmente en el 5y6 nacional que se celebrará este domingo 7 de noviembre.

José Gilberto Hernández: Entrevista Jinete Reunión 47

El primer entrevistado de la mañana fue el consecuente José Gilberto Hernández. El entrenador, consciente del próximo cierre de meeting y de temporada, aseguró que dará lo mejor de sí para despedirse con una victoria.

El primer compromiso en el 5y6 nacional es el ejemplar Brother Will que reaparece luego de 182 días sin correr.

- Este ejemplar muestra una condición excelente. Reaparecerá tras un tiempo sin competir, pero viene preparado y por la forma en que se ejercita en cancha, podría convertirse en la sorpresa de la carrera

Luego en la tercera válida en yunta con William Laya, montaras a la yegua Princess Atena.

- Esta yegua la monté en una oportunidad, tiene un poquito de velocidad y la intención es correrla cerca para hacer lo mejor posible y lograr una buena actuación con ella.

Para cerrar en el 5y6 nacional llegamos a la cuarta válida, donde repites la monta de la yegua Prioritise.

- Esta yegua posee mucha velocidad. El cambio a 1.100 metros es fundamental para ella, ya que le permitirá finalizar con más fuerza. Si Dios quiere, obtendremos el triunfo en esta prueba válida del 5y6 nacional.

