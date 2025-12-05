LVBP: Leones del Caracas tiene esta cantidad de errores en lo que va de temporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas siguen sin encontrar buenos resultados en lo que va de la octava semana de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. En el compromiso de este jueves 4 de diciembre, sufrieron una nueva derrota ante los Caribes de Anzoátegui en el Estadio Monumental.

Una de las principales causas de esta derrota por cinco carreras a uno, se debe a la defensiva que volvió a ser protagonista negativa en momentos decisivos del duelo. Por lo tanto, no solo no lograron producir desde la caja de bateo, sino que no ejecutaron las jugadas de rutina y eso los perjudicó a tal punto de permitir segundas y terceras oportunidades a sus rivales.

El conjunto capitalino sumó dos nuevos errores en su cotejo ante los orientales. Con estas fallas, la divisa melenuda llega a 36 en lo que va de la campaña 2025-2026 de la LVBP, una cifra que suma una nueva preocupación a las debilidades que han mostrado hasta el momento.

Leones del Caracas y sus errores esta temporada

La defensa continúa siendo uno de los puntos más vulnerables y un aspecto que ha generado complicaciones en momentos determinantes como el de este jueves 4 de diciembre. Por lo tanto, tendrán que tomar cartas en el asunto para evitar nuevamente estos errores y tratar de ganar en lo que resta de semana.

Más allá de los errores puntuales, la situación refleja un desafío en base a la necesidad de tener mayor consistencia y concentración dentro del diamante. Tomando en cuenta que sus aspiraciones siguen intactas cuando se habla de la postemporada, la defensa se convierte en un factor determinante que no puede seguir comprometiendo resultados.

Finalmente, Leones del Caracas deberá demostrar en las próximas horas y ante los Navegantes del Magallanes este viernes 5 de diciembre, que pueden pasar la página y concretar una victoria que los ayude a mantenerse en la pelea por el pase a la siguiente fase de la pelota criolla.