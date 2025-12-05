LVBP: Caribes empañan el debut de Salvador Pérez con Leones

Suscríbete a nuestros canales

Los ojos de varios fanáticos del beisbol venezolano estaban puestos sobre el Estadio Monumental, ya que en la noche de este jueves debutaba Salvador Pérez con los Leones del Caracas. Sin embargo, todo eso quedó en un segundo plano, pues los Caribes de Anzoátegui se quedaron con el protagonismo al triunfar por 5 a 1.

Una Tribu letal en la capital

El conjunto oriental no tardó en hacerse presente en el marcador. En la misma primera entrada atacaron con todo al abridor Mikell Manzano, quien permitió que se le llenaran las bases sin outs. Pero afortunadamente para los melenudos, solo Balbino Fuenmayor fue capaz de producir luego de un rodado para out forzado.

La siguiente embestida de la Tribu llegó en el tercero, esto cortesía de un sencillo del encendido Hernán Pérez. Minutos más tarde, Yonathan Daza descontó las acciones con la única carrera de los suyos, esto con un elevado de sacrificio que llevó hasta el home a Lenyn Sosa.

Luego de eso, todo se trató de Caribes. En el quinto, Hernán Pérez apareció nuevamente con un hit productor; para el sexto, Herlis Rodríguez anotó otra luego de un error en fildeo de Lenyn Sosa tras un batazo de Omar Alfonzo; mientras que en el octavo, Carlos Pérez cerró el grifo con un imparable que empujó a Herlis.

Cabe mencionar que Salvador Pérez se fue de 4-0 con dos ponches, en tanto que Freddy Fermín ligó de 3-1 también en su estreno esta temporada con los capitalinos.

De esta manera, Caribes de Anzoátegui (21-19) se mantiene en la zona alta de la clasificación. Por su parte, Leones del Caracas (17-22) cae por segunda jornada seguida y se les sigue complicando el panorama.