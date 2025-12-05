“Somos Tú y Yo” hace acto de presencia en el Miss Venezuela 2025

Suscríbete a nuestros canales

En la edición del Miss Venezuela 2025, se presentó un emotivo especial musical dedicado a la exitosa serie "Somos Tú y Yo", recordada por su gran impacto en la televisión venezolana.

Durante la gala, los nuevos talentos seleccionados para la nueva versión de la serie se unieron a algunos de los actores originales para un show en vivo, que incluyó la participación de Aran One, Rosmeri Marval, Nathaly Acedo y Gustavo Elis.

Los clásicos de "Somos Tú y Yo" en el Miss Venezuela 2025

Los artistas interpretaron canciones emblemáticas de la serie, como "El Teléfono", "Los Reyes de la Playa" y "El Rock de Aran".

Además, de la nueva entrega de "Somos Tú y Yo", también se presentaron temas nuevos como "Eres mi camino" y "Sigues aquí" dejando claro el legado musical de la serie y su impacto en varias generaciones.

"Somos Tú y Yo" en el opening del Miss Venezuela

Los artistas de "Somos Tú y Yo" participaron en un memorable opening del Miss Venezuela en 2007 y 2008, cuando la serie alcanzaba su mayor popularidad. En ese evento, los protagonistas Víctor Drija, Sheryl Rubio, Aran de las Casas, Rosmeri Marval se unieron al espectáculo del certamen de belleza.

Ambas noches, presentaron un musical, lleno de energía y nostalgia, dejó una huella en los fans de la serie y fue una de las presentaciones más recordadas en la historia del Miss Venezuela, marcando el vínculo entre la música juvenil de la serie y el evento de belleza más importante del país.