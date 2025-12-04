Lo que todos esperan: Revelamos los ejemplares con mucha fuerza y la jugada larga para la R47

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada convoca la reunión 47 para este domingo 07 de diciembre, con un total de 12 competencias. A diferencia de semanas anteriores, la cartelera dominical no incluye ningún evento selectivo, por lo que el enfoque recae completamente en la acción y las emociones de los ejemplares de competencias para lotes comunes. La jornada completa inicia a la 1:00 de la tarde y promete intensa acción en el óvalo capitalino.

Torrestrella (USA): Esta potranca viene de Kentucky, Estados Unidos y posee un pedigree de campeones, por lo que hará su debut en el principal óvalo venezolano, con la monta de Francisco Quevedo en yunta con Fernando Parilli Araujo. Hay dos puntos a su favor: 1) Es la candidata más cotizada y 2) De acuerdo a lo observado en sus ajustes que han sido cómodos y muy bien, estamos seguro que hará un excelente debut y hasta podría llevarse su primera victoria.

Otro ejemplar con mucha fuerza es el castaño Prioritise en la cuarta válida para el juego del 5y6 Nacional, con la yunta ganadora José Gilberto Hernández - Jesús Romero Rojas.

Por último, en la quinta válida, reservada para caballos nacionales e importados de cuatro y cinco años, ganadores de tres y cuatro carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), con una nómina de 10 competidores. Uno de ellos y favorecidos por la distancia de 1.400 metros es First Time que es entrenado por Juan Carlos García Mosquera.

Jugada larga 5y6 nacional: La Rinconada

Atención, aficionados que buscan jugar más allá del ganador: Esta información es clave para sus combinaciones. Una de las candidatas que más gusta para este tipo de jugadas es la yegua Vida Zofía, participante en la sexta válida del 5y6 (la carrera de los acumulados).

Esta competencia es para yeguas nacionales e importadas de 3 años, debutantes o no ganadoras. Vida Zofía será montada por Hemirxon Medina, por lo que se convierte en una opción muy sólida.