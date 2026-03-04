Gabriel Márquez confía en su artillería: "Nuestros ejemplares están listos para estar en el tope del marcador en La Rinconada"

Suscríbete a nuestros canales

Gabriel Márquez es un rostro habitual en el recinto de ganadores del Hipódromo La Rinconada. El preparador mantiene un ritmo de trabajo incansable con un objetivo claro: que sus pupilos no solo alcancen el máximo nivel, sino que crucen la meta en el primer lugar.

Entrevista ganadora: La Rinconada Gabriel Márquez R11

Tras obtener un importante triunfo la semana pasada, Márquez afronta ahora una jornada selectiva con cuatro compromisos bajo su cuido. Durante la mañana de ajustes de este miércoles, el entrenador conversó con el equipo de Meridiano Web sobre las condiciones físicas de sus ejemplares.

El primer ejemplar ha ensillar, se trata del potro Bunker que regresa a la pista luego de 49 días de inactividad y es parte de la nómina del clásico “Mauricio Azar” (GIII).

- Este ejemplar posee una campaña impecable a sus dos años de edad. El jinete Aray lo conoce a la perfección y confía en su potencial. En su actuación más reciente, escoltó a su compañero de cuadra, Banderas, tras una valiosa exhibición en la pista. Para este domingo, con el debido respeto hacia el resto de los competidores, el equipo espera que el pupilo ocupe lo más alto del marcador para el beneplácito de todos sus allegados.

Luego en el 5y6 nacional otro ejemplar que viene de ganar muy bien y ahora sube 100 metros, Calgary.

- Este ejemplar ratifica su excelente condición tras obtener el triunfo en su salida anterior. El pupilo se medirá este domingo en un lote parejo de ganadores de 3, 4 y 5 carreras, una competencia que promete paridad en el óvalo. El ejemplar mantiene su condición física a base de galopes constantes y tendrá su ajuste final este jueves. Existe un optimismo real en la cuadra; el ejemplar posee un chance de primer orden y confiamos en que ocupará nuevamente lo más alto del marcador.

Luego en la tercera válida, la rendidora Mi Maritza con la silla nuevamente de Aray.

-Esta yegua esta de turno en el lote, creo que ella es la macha de la carrera y con la bendición de Dios estaremos en el padocck de ganadores.

Ultima presentado: La Rinconada Carreras Yegua 5y6 nacional

Su última presentada, una yegua que siempre se ha tenido en gran concepto y regresa luego de 119 días de inactividad Kate And Me.

- Esta yegua marca su reaparecida con el respaldo de su innegable talento. Si bien afronta una de las pruebas más parejas de la jornada y alcanza un 70% de sus condiciones atléticas, su calidad natural le permite aspirar a lo más alto del marcador desde el primer salto. Por su capacidad para destacar incluso tras el descanso, surge como una pieza clave para el formulario del 5y6 nacional.