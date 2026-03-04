El enjambre se apodera de la NBA: La histórica resurrección de los Charlotte Hornets en 2026

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía una temporada perdida en el invierno de Carolina del Norte se ha transformado en un fenómeno estadístico que tiene a toda la NBA bajo aviso. Los Charlotte Hornets, un equipo que comenzó el año sumido en la mediocridad, han protagonizado una de las remontadas más vertiginosas que se recuerden en la historia moderna de la liga.

El punto de inflexión tiene fecha exacta: 21 de enero. Ese día, Charlotte cargaba con un récord de 16-28, navegando en la intrascendencia de la Conferencia Este. Hoy, apenas unas semanas después, el panorama es radicalmente distinto.

Del sótano a la élite en 18 pasos

La transformación de los Hornets no ha sido gradual, sino explosiva. Desde aquel 21 de enero, el equipo ha ganado 15 de sus últimos 18 compromisos. Esta racha estratosférica les ha permitido equilibrar la balanza y alcanzar el récord de 31-31, colocándose en el promedio de .500 por primera vez en toda la temporada.

Más allá del récord equilibrado, el dato que asusta a sus rivales es su desempeño en el año calendario: Charlotte suma 20 victorias en este 2026. Esta cifra no es menor: es la segunda mayor cantidad de triunfos en toda la NBA en lo que va de año, superando a potencias consolidadas y contendientes al anillo.

Radiografía de un éxito sin precedentes

Analistas y fanáticos coinciden en un diagnóstico: Charlotte está jugando, probablemente, el mejor básquetbol de su historia. No se trata solo de ganar, sino de la forma en que lo están logrando:

Dominio en el 2026: Solo un equipo en toda la liga ha ganado más juegos que ellos desde que cayó la bola de cristal en Times Square.

Resiliencia defensiva: La clave del giro de 180 grados ha sido un ajuste defensivo que ha limitado a sus oponentes a porcentajes de campo mínimos durante esta racha de 15-3.

Efecto "Momentum": Pasar de estar 12 juegos por debajo de .500 a balancear el registro en menos de dos meses es una hazaña de confianza colectiva.

Con la inercia a su favor, los Hornets han pasado de ser "vendedores" en el mercado a convertirse en el equipo que nadie quiere enfrentar en la postemporada. Si mantienen el ritmo de juego mostrado en estas últimas 18 presentaciones, Charlotte entrará a los Playoffs.