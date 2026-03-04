Guía para el apostador: Los aprontes y cambios de implementos clave este jueves en Gulfstream Park

El Championship Meet 2025-2026 entra en su recta final. Este jueves 5 de marzo, diez carreras conforman la programación de la semana número 15 de actividad, con hora de inicio pautada para la 1:50 p. m. (hora de Venezuela).
En las estadísticas, Irad Ortiz Jr. se encamina hacia otro título en la temporada más importante del hipismo en el sur de Florida. Con 77 victorias, el Orgullo de Trujillo Alto mantiene una ventaja de 21 triunfos sobre Tyler Gaffalione. Por su parte, el entrenador Saffie Joseph Jr. domina con 36 fotos, sosteniendo una diferencia de 11 victorias sobre Carlos David en la lucha por el liderato de los preparadores.
Reporte de Briseos y Cambios de Implementos
Presentamos la información de valor para el análisis del público apostador:
1ra carrera:
War Warrior (1): Briseó 600 metros en 35.3 sobre arena rápida, saliendo del aparato en Gulfstream Park (20 de febrero).
War to Remember (6): Correrá sin gríngolas (blinkers).
Distinguished Gent (11): Correrá con gríngolas (blinkers).
2da carrera:
Dime Papi (1): Correrá con gríngolas (blinkers).
Broderick (2): Registró 600 metros en 36 sobre arena rápida en Palm Meadows (23 de febrero).
3ra carrera:
Bint Mischief (3): 800 en 48 sobre grama firme en Palm Meadows (por fuera de los conos) el 25 de febrero.
Always Ready (7): 800 en 50.2 sobre arena rápida en Palm Beach (1 de febrero).
Imperia Blue (8): 1,000 en 59.3 sobre arena rápida en Gulfstream Park (28 de febrero).
4ta carrera:
My Lady James (2): 1,000 en 1:02.2 sobre arena rápida en Gulfstream Park (23 de febrero).
R Firebird (3): Correrá con gríngolas (blinkers).
6ta carrera:
Pippa Adds (1): 800 en 48 sobre arena rápida en Palm Beach Downs (1 de febrero). Estrena Lasix.
Grace of Monaco (4): 800 en 49 sobre arena rápida desde el aparato, en Palm Meadows. Estrena Lasix.
Dad’s Two Sense (8): Estrena Lasix.
7ma carrera:
Ithinkiloveyou (1): 600 en 38 sobre arena rápida en Hunter Farm Training Center (21 de febrero).
Yankee Dollar (7): 600 metros en 35.4 sobre arena buena en Infields Training Center (9 de febrero).
8va carrera:
Skipping Stars (6): Estrena Lasix.
