Guía para el apostador: Los aprontes y cambios de implementos clave este jueves en Gulfstream Park

El Championship Meet 2025-2026 entra en su recta final. Este jueves 5 de marzo, diez carreras conforman la programación de la semana número 15 de actividad, con hora de inicio pautada para la 1:50 p. m. (hora de Venezuela).

En las estadísticas, Irad Ortiz Jr. se encamina hacia otro título en la temporada más importante del hipismo en el sur de Florida. Con 77 victorias, el Orgullo de Trujillo Alto mantiene una ventaja de 21 triunfos sobre Tyler Gaffalione. Por su parte, el entrenador Saffie Joseph Jr. domina con 36 fotos, sosteniendo una diferencia de 11 victorias sobre Carlos David en la lucha por el liderato de los preparadores.

Reporte de Briseos y Cambios de Implementos

Presentamos la información de valor para el análisis del público apostador: