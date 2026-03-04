Liga española de Baloncesto: Calendario completo de marzo

Por Andrea Matos Viveiros
Real Madrid, Valencia y Barça dominan la tabla de clasificación hasta el momento, pero este mes de marzo podría definir todo y cambiar el rumbo del torneo. No te pierdas los mejores juegos de baloncesto español en vivo y en exclusiva para Venezuela.
Disfrútalos gratis en señal abierta de Meridiano Televisión para toda Venezuela o vía streaming meridiano.net/meridianotv. También en HD por Simpleplus, InterGo, NetunoGo o Aba TV Go.
Calendario de baloncesto para marzo
-
Semana 21/34
Sábado 7 de marzo: Baxi Manresa vs La Laguna Tenerife / inicio 1:00 p.m.
Domingo 8 de marzo Rio Breogan vs Barça / inicio 7:30 a.m.
domingo 8 de marzo Dreamland Gran canaria vs Real Madrid / inicio: 2:00 p.m.
-
Semana 22/34
Sábado 14 de marzo Unicaja vs Casademont Zaragoza / inicio 1:00 p.m.
Sábado 14 de marzo La Laguna Tenerife vs Valencia Basket / inicio 3:00 p.m.
Domingo 15 de marzo Real Madrid vs Hiopos Lleida / inicio 12:00 p.m.
domingo 15 de marzo Asisa Joventut vs Barça / inicio: 2:00 p.m.
-
Semana 23/34
Sábado 21 de marzo Baxi Manresa vs UCAM Murcia / inicio 1:00 p.m.
Sábado 21 de marzo Unicaja vs La Laguna Tenerife / inicio 3:00 p.m.
Domingo 22 de marzo Valencia Basket vs Coviran Granada / inicio 12:00 p.m.
Domingo 22 de marzo Barça vs Real Madrid / inicio: 2:00 p.m.
-
Semana 24/34
Sábado 28 de marzo UCAM Murcia vs Surne Bilbao / inicio 2:00 p.m.
Sábado 28 de marzo Basquet Girona vs Real Madrid / inicio 4:00 p.m.
Domingo 29 de marzo Morabanc Andorra vs Kosner Baskonia/ inicio 11:30 a.m.