Mañana jueves: Especial de la SPB en el diario Meridiano

Por Andrea Matos Viveiros

Este jueves 5 de marzo circula el Especial SPB 2026, una edición dedicada a analizar todos los detalles de la nueva temporada del principal torneo profesional del país, la SPB.

A pocos días del inicio de la campaña 2026, esta publicación reunirá información clave sobre los 13 equipos que competirán por el campeonato. Los lectores encontrarán análisis de cada plantilla, estadísticas actualizadas, datos relevantes y proyecciones sobre cómo llega cada club al torneo. Además, el especial presentará a las figuras más destacadas, movimientos de jugadores y los factores que podrían definir la lucha por el título.

La temporada comenzará el 7 de marzo y los aficionados también podrán ver partidos exclusivos a través de la señal de Meridiano Televisión, que llevará la emoción del baloncesto a todo el país de forma gratuita.

Si eres seguidor del baloncesto nacional, este especial será una guía esencial para arrancar la temporada con contexto, análisis y toda la información necesaria. Búscalo mañana jueves en tu ejemplar de Meridiano y prepárate para vivir desde el inicio todo lo que traerá la campaña 2026 de la SPB.