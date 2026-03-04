Anthony Edwards supera a Kobe Bryant y acecha el trono de Michael Jordan

Suscríbete a nuestros canales

En la NBA, los nombres de Michael Jordan y Kobe Bryant no se mencionan a la ligera; son el estándar de oro para cualquier escolta que pise un tabloncillo. Sin embargo, en pleno 2026, Anthony Edwards ha dejado de pedir permiso para entrar en esa conversación.

Con su más reciente actuación, la joven estrella de los Minnesota Timberwolves ha alcanzado un hito que redefine su legado antes de alcanzar la madurez plena: Anthony Edwards ha superado a Kobe Bryant en la lista de más juegos de 40 puntos para un escolta (SG) antes de cumplir los 25 años.

Superando a la Mamba

Hasta hace poco, Bryant ocupaba el segundo lugar en esta exclusiva lista anotadora. El hecho de que Edwards haya desplazado a la "Mamba Negra" antes de celebrar su cuarto de siglo no es solo un dato estadístico, sino una declaración de intenciones.

La capacidad de "Ant-Man" para castigar defensas, su explosividad hacia el aro y su mejorado tiro perimetral lo han convertido en una máquina de anotar que, a su corta edad, ya ha superado el ritmo de producción que tuvo Kobe en sus primeros años de gloria con los Lakers.

Tras los pasos de Su Majestad

Tras dejar atrás a Bryant, el panorama histórico se ha reducido a una carrera contra el tiempo y la excelencia. En este momento, la élite de la posición 2 en cuanto a explosividad anotadora juvenil ha quedado reconfigurada: mientras que Kobe Bryant ahora ocupa la tercera plaza, Anthony Edwards se ha adueñado del segundo escalón histórico, quedando como el único escolta en activo con posibilidades reales de dar caza al líder absoluto.

El primer lugar sigue perteneciendo a Michael Jordan, quien lidera la estadística y se mantiene como el último gran obstáculo en el ascenso de Edwards. Lo que por décadas pareció un récord inalcanzable, hoy luce vulnerable ante el ritmo de producción que está facturando el jugador de Minnesota.