¿Buscas un buen dividendo? El "Tendón" Pérez y un 8-1 con aroma a sorpresa en Gulfstream Park

El hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, presenta este jueves una atractiva cartelera de diez competencias. En el cierre de la jornada, destaca una monta del venezolano Edgar “Tendón” Pérez que reúne todas las condiciones para brindar un dividendo de excelente valor.

La novena carrera, programada para la 1 milla y 70 yardas (1.664 metros), es un Claiming por $10,000$, con hora de partida a las 5:54 p. m. (hora de Venezuela). En un lote de ocho inscritos, sobresale un purasangre que será ensillado por el también venezolano Pedro García Jr.

Navy Cross: La monta que promete buen dividendo

El ejemplar de seis años, Navy Cross (4), ganador de cinco carreras en 27 salidas, saltará a la pista con la conducción de Pérez y un hándicap de 121 libras.

En su debut de 2026, Navy Cross corrió como el gran favorito en una prueba de idéntica distancia y condición. En aquella oportunidad, el hijo de Uncle Mo se mantuvo cerca del paso inicial, pero no pudo seguir el ritmo de Rock The Stars, finalizando cuarto a tan solo 2 3/4 cuerpos del ganador.

Una yunta de confianza

Edgar “Tendón” Pérez ha sido el jinete oficial de Navy Cross desde el 19 de abril de 2025, día en el cual logró la victoria en un reclamo de $10,000$ sobre 1 1/16 millas. Desde ese primer éxito, el zuliano lo ha guiado al círculo de ganadores en tres ocasiones, fiel reflejo de una química ideal con el caballo.

Aunque su cotización en la Línea Matutina (Morning Line) es de 8-1, se proyecta que el respaldo de los apostadores en taquilla pueda bajar su dividendo final a un 4-1. Navy Cross se perfila como la alternativa lógica y de valor para derrotar al favorito de la cátedra, Honesto (5-2).