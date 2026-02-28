Tiz Dashing y Javier Castellano liquidan en la recta final el Canadian Turf Stakes (G3) de 175.000 dólares en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del Championship Meet en Gulfstream Park alcanzó su punto álgido este sábado 28 de febrero con la disputa del Canadian Turf Stakes (G3). En una exhibición de pericia táctica sobre la grama de Hallandale Beach, el jinete venezolano Javier José Castellano guio al triunfo al castaño Tiz Dashing, ejemplar que superó a una nómina de ocho rivales en busca de la bolsa de 175.000 dólares.

Tiz Dashing: Javier Castellano Canadian Turf Stakes Gulfstream Park

El desarrollo del Graded Stakes, reservada para ejemplares de cuatro y más años, mostró a un Tiz Dashing paciente desde el salto inicial. El conducido por Castellano se ubicó en la sexta posición por la parte externa durante el primer tramo del recorrido de 1.700 metros.

Sin embargo, la jerarquía del cuatro veces ganador del Eclipse Award se hizo presente al giro de la última curva; en ese punto, el fusta llamó a correr a su cabalgadura para desplazar con autoridad a los punteros Win For The Money y Wolfie’s Dynaghost y tomar la punta con un galope extraordinario para así cruzar al espejo con 3 3/4 cuerpo de ventaja.

Bajo la preparación de Barclay Tagg, el hijo de Tiz The Law en Breaking Beauty, por Into Mischief, dejó parciales que reflejaron un ritmo vertiginoso: 22.4 para 400, 45.4 para 800, los 1.200 metros en 1:08.3, la milla en 1:31.4 y el crono se detuvo en 1:38 segundos exactos para los 1.700 metros del trayecto.

En las taquillas, el sorpresivo triunfo de Tiz Dashing dejó dividendos de $24,80 a ganador, $9,00 al placé y $6,80 al show. Con este resultado, el ejemplar suma su tercera victoria en once actuaciones públicas, mientras que para Javier Castellano representa su primer Graded Stakes de la presente temporada 2026.