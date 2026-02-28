¿Cuántas carreras de Fórmula 1 y MotoGP podría verse afectada por ataques de Irán

Suscríbete a nuestros canales

El calendario de carreras de la Fórmula 1 y de MotoGP podría verse afectado luego que este sábado 28 de febrero Irán atacara a varios países de Medio Oriente con misiles, como represalia a los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel.

Este conflicto ya afectó a parte del trabajo que realiza la Fórmula 1, ya que tuvo que suspender unos ensayos con neumáticos de lluvia con Pirelli en el circuito de Baréin, el cual está a unos kilómetros de la base estadounidense que fue atacada por Irán.

Pero esta situación deja contra la pared a la Fórmula 1, ya que tiene cuatro paradas en Medio Oriente, mientras que el Mundial de Motociclismo, con sus tres categorías, solo tiene una.

Calendario de MotoGP y F1 que podría cambiar

Los grandes premios de la F1 que podrían postergarse o hasta suspenderse son: Baréin el 12 de abril, Arabia Saudita 19 de abril; de continuar el conflicto militar en los países árabes, también podrían ser afectados Qatar el 29 de noviembre y Abu Dabi 6 de diciembre.

La Fórmula 1 de momento solo suspendió las pruebas de neumático en Baréin, ya que los equipos están camino a Melbourne para el Gran Premio de Australia el 8 de marzo para la primera carrera del año. Así que la Federación Internacional de Automovilismo tendrá todo un mes para evaluar el nivel de peligro, ya que las tres primeras fechas del Campeonato Mundial serán en Asia.

Mientras que MotoGP solo podría tener que cambiar su visita a Qatar. La Federación Internacional de Motociclismo tiene prevista la carrera en Lusail, el mismo circuito que usa la F1, el día 12 de abril. La temporada de la MotoGP comenzará este 28 de febrero y 1 de marzo con las dos primeras carreras en Tailandia, así que también tendrá todo el mes para evaluar la situación.