Fórmula 1 y Pirelli afectadas por bombardeos de Irán en Baréin

Suscríbete a nuestros canales

La Fórmula 1 y Pirelli, proveedor oficial de neumáticos del Campeonato Mundial de Fórmula 1, cancelaron las jornadas de test de desarrollo previstas en el Circuito Internacional de Baréin, debido a los ataques con misiles por parte de Irán a la una base militar de Estados Unidos cercana al trazado.

La decisión fue tomada como medida de precaución ante la reciente escalada de tensiones y el conflicto bélico en la región de Medio Oriente. Pirelli iba a realizar pruebas este sábado 27 de febrero y domingo 1 de marzo con los compuestos para pista mojada (Intermedios y Full Wet) con la participación de los equipos Mercedes y McLaren.

Pirrelli evacua a sus trabajadores

Los trabajadores de la empresa de neumáticos que ya estaban en el país se encuentran localizados y seguros en sus respectivos alojamientos. Pirelli trabaja con la autoridades de ese país para evacuar inmediatamente a su personal hacia las instalaciones en Italia e Inglaterra. Se tiene previsto que todos deberán salir al menos por tierra ya que por vía aérea puede ser peligro.

Por qué el ataque de Irán

Irán decidió atacar como represalia a los países aliados de Estados Unidos de Medio Oriente como: Baréin, Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi, debido a que el gobierno de Trump e Israel atacaron más temprano complejos militares iraníes porque Teherán se niega a detener su programa de armamento nuclear.

Impacto en el calendario

De seguir los ataques en Medio Oriente, la Fórmula 1 podría postergar las cuatro parada que tiene en la región empezando con Baréin y Arabia Saudita, los días 12 y 19 de abril, respectivamente. En el caso que el conflicto continúe, las otras dos carreras que podrían verse afectadas son Qatar el 29 de noviembre y Abu Dabi el 6 de diciembre, de momento la F1 no cancelando ni movido de fecha ninguna.