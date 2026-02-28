Motores

Fórmula 1 y Pirelli afectadas por bombardeos de Irán en Baréin

Si los ataques persisten en Medio Oriente la máxima categoría del automovilismo podría restructurar el calendario de carreras 

Wandor Dumont
Sabado, 28 de febrero de 2026 a las 02:42 pm
La Fórmula 1 y Pirelli, proveedor oficial de neumáticos del Campeonato Mundial de Fórmula 1, cancelaron las jornadas de test de desarrollo previstas en el Circuito Internacional de Baréin, debido a los ataques con misiles por parte de Irán a la una base militar de Estados Unidos cercana al trazado.

La decisión fue tomada como medida de precaución ante la reciente escalada de tensiones y el conflicto bélico en la región de Medio Oriente. Pirelli iba a realizar pruebas este sábado 27 de febrero y domingo 1 de marzo con los compuestos para pista mojada (Intermedios y Full Wet) con la participación de los equipos Mercedes y McLaren.

Pirrelli evacua a sus trabajadores 

Los trabajadores de la empresa de neumáticos que ya estaban en el país se encuentran localizados y seguros en sus respectivos alojamientos. Pirelli trabaja con la autoridades de ese país para evacuar inmediatamente a su personal hacia las instalaciones en Italia e Inglaterra. Se tiene previsto que todos deberán salir al menos por tierra ya que por vía aérea puede ser peligro.

Por qué el ataque de Irán

Irán decidió atacar como represalia a los países aliados de Estados Unidos de Medio Oriente como: Baréin, Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi, debido a que el gobierno de Trump e Israel atacaron más temprano complejos militares iraníes porque Teherán se niega a detener su programa de armamento nuclear. 

Impacto en el calendario

De seguir los ataques en Medio Oriente, la Fórmula 1 podría postergar las cuatro parada que tiene en la región empezando con Baréin y Arabia Saudita, los días 12 y 19 de abril, respectivamente. En el caso que el conflicto continúe, las otras dos carreras que podrían verse afectadas son Qatar el 29 de noviembre y Abu Dabi el 6 de diciembre, de momento la F1 no cancelando ni movido de fecha ninguna.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

