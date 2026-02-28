Venezolanos que han marcado hazañas en el beisbol de las Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Nota de: Nelson Contreras S. | x @nelsonorinoco

Cuando se aproxima una nueva temporada del beisbol de las Grandes Ligas llegan a la mente muchos recuerdos relacionados con este apasionante deporte. Son más de un centenar de años de este certamen que ya no es solo de los Estados Unidos, ya que se ha arraigado en las preferencias de los aficionados en muchos países del mundo.

En Venezuela donde centenares los peloteros que han logrado el ansiado reto de vestir un uniforme de algún equipo de la Gran Carpa.

Las Grandes Ligas de Beisbol (MLB) tienen más de 120 años de historia bajo su estructura actual, la cual se consolidó con la Serie Mundial en 1903. Sin embargo, sus ligas integrantes son más antiguas: la Liga Nacional se fundó en 1876 y la Liga Americana en 1901. En 2026, la estructura moderna de la MLB cumple su 123 aniversario.

Es necesario resaltar que en la historia de Major League Baseball, 673 peloteros han alcanzado al menos 1,500 imparables; sólo 33 de ellos llegaron a los 3,000.

A lo largo de los años, se ha logrado presenciar, en gran parte a través de la televisión, momentos épicos que definen la grandeza del juego. Así es momento propicio para traer a la mente recuerdos de esos pasajes que han marcado huella entre los aficionados.

Por supuesto, en el caso de los venezolanos vale la pena recordar a nuestro primer grandeliga criollo, Alejandro “Patón” Carrasquel, quien abrió la puerta a los peloteros criollos tras debutar en abril de 1939 como lanzador de los Senadores de Washington.

Desde esa fecha casi 500 venezolanos han mostrado su talento en la MLB, unos con poco éxito y, por supuesto, pocos años y otros con aureola de grandes estrellas como han sido los casos, entre otros, de Wilson Álvarez, Johan Santana, Félix Hernández, Víctor Davalilo, César Tovar, David Concepción, Antonio Armas, Baudilio Díaz, Andrés Galarraga, Omar Vizquel, Magglio Ordóñez, José Altuve, Salvador Pérez, Romald Acuña Jr. y el más sobresaliente, Luis Aparicio, nuestro único integrante en el Salón de la Fama, junto al Triple Coronado, Miguel Cabrera, candidato al Hall de la Fama.

Luis Aparicio, único en Cooperstown

Maracaibo celebra cada 11 de noviembre las hazañas de su inmortal del beisbol: Luis Ernesto Aparicio Montiel, único venezolano exaltado al Salón de la Fama de las Grandes Ligas.

Durante 18 temporadas (1956 a 1973), vistió los uniformes de Medias Blancas, Orioles y Medias Rojas. Fue campeón de la Serie Mundial (1966) con los Orioles, novato del año en 1956, 9 veces ganador del Guante de Oro, 13 veces fue al Juego de las Estrellas y líder en bases robadas durante 9 temporadas consecutivas. ¡Todo un inmortal!

Miggy Cabrera, rumbo al Hall de la Fama

La gran epopeya de Miggy Cabrera la logró en la temporada de 2012 cuando alcanzó la Triple Corona de Bateo. Cabrera se consolidó como uno de los mejores bateadores derechos de la historia tras 21 temporadas con los Tigres de Detroit y Marlins de Florida, acumuló 3.174 hits, 511 jonrones, Logró 2 MVPs y la Serie Mundial de 2003.

“El Gocho” Santana se lució

“El Gocho” Johan Santana es considerado el mejor lanzador zurdo venezolano y uno de los abridores más dominantes de su época, la década de 2000, brillando con los Mellizos y los Mets. Ganó dos premios Cy Young (2004, 2006) y la Triple Corona en 2006. Famoso por su cambio de velocidad, lanzó el primer no-hitter en la historia de los Mets en 2012.

Vitico, un gran toletero

“Vitico” Davalillo (1939-2023) fue un legendario beisbolista, reconocido como una figura destacada en Grandes Ligas (MLB) durante 16 temporadas (1963-1980).

Bateador zurdo de inmenso contacto, versátil jardinero y veloz corredor, ganó dos Series Mundiales y el Guante de Oro en la MLB.

Acuña Jr., la sangre nueva

El litoralense Ronald Acuña Jr. es un pelotero que en cada presentación ratifica su habilidad para combinar velocidad, poder y defensa sobresaliente. Con esas virtudes se ha convertido en una figura clave para los Bravos de Atlanta.

Su gran hazaña la alcanzó en la temporada de 2023 cuando inauguró el club más exclusivo de la MLB: 40 jonrones y 70 bases robadas en una zafra.

En buenas condiciones físicas, Acuña Jr. está listo para integrar el club de los peloteros que ganan 500 o más millones de dólares. Es el único criollo con 913 hits, 186 jonrones y 205 robadas, antes de los 28 años. ¡Un logro impresionante!

Los hitos inolvidables

El jonrón de Babe Ruth

Uno de los momentos más icónicos en el beisbol de las Grandes Ligas fue el famoso “Llamado Tiro” de Babe Ruth en la Serie Mundial de 1932. Durante el quinto juego contra los Cachorros de Chicago, Ruth, después de recibir abucheos del público, señaló al jardín central justo antes de conectar un cuadrangular por ese sitio. Este acto desafiante quedó grabado en la historia como una de las mayores hazañas en el deporte. Ruth no solo demostró su habilidad, sino también su enorme confianza, lo que lo convirtió en una leyenda del beisbol.

El perfecto de Larsen

El único juego perfecto en la historia de la Serie Mundial ocurrió en 1956. Don Larsen, lanzador de los Yankees de Nueva York, lanzó esa joya contra los Dodgers de Brooklyn en el quinto partido de la Serie Mundial.

Ningún otro lanzador ha logrado tal hazaña en un escenario tan grande. Este partido se convirtió en uno de los mayores logros individuales en la historia de las grandes ligas.

Pitcher gana sin lanzar

El relevista Sean Newcomb (Atléticos), en el octavo episodio con su equipo abajo en la pizarra 5-4, lanzó a la inicial y sorprendió al corredor. En el 9no su club produjo 2 y ganó sin lanzarle a un toletero.

El “Expreso de Texas

Nolan Ryan tuvo la carrera más larga de la historia del beisbol, ya que duró 27 años. Oriundo de Refugio, Texas, el 31 de enero de 1947 se desempeñó como un lanzador de las Grandes Ligas de beisbol con la bola más rápida en sus envíos.

En efecto, el documental “Fastball” informó que, con la tecnología moderna de seguimiento de lanzamientos, una bola rápida de Ryan que originalmente se registró en 100,8 mph en realidad llegó a 108,1 mph. Jugó para 4 equipos diferentes durante las 27 temporadas y era conocido por su sobrenombre “El Expreso de Texas”.

Médico y pelotero

Otro caso no relacionado directamente con el beisbol, pero que llama la atención ocurrió cuando Doc Medich, que estudiaba medicina mientras jugaba con los Texas Rangers, pudo salvar la vida de un aficionado de un ataque al corazón.

El más pequeño

Otro dato curioso es que el “Astroboy” carabobeño José Altuve no ha sido el jugador de más baja estatura que ha jugado en la MLB. Carl Edward si lo fue pues medía un metro y siete pulgadas. El de Puerto Cabello mide 1.68 mts, pero es un gigante en el terreno de juego.

Mazeroski, un sólido camarero

El mundo del beisbol de las Grandes Ligas nunca olvidará el jonrón de Bill Mazeroski, quien falleció la semana anterior. En el séptimo juego de la Serie Mundial de 1960 los Piratas de Pittsburgh se enfrentaban a los Yankees de Nueva York. En la parte baja de la novena entrada, con el juego empatado, Mazeroski conectó un jonrón que puso fin a la Serie y dio el campeonato a los Piratas. Es el único “walk-off” que ha decidido una Serie Mundial.

Hermanos triunfadores

Phil Neikro (foto), quien participó durante (24) años en el beisbol de las Mayores lanzó hasta los 48 de edad. Phil y Joe Niekro fueron la pareja de hermanos que más juegos ganó (538), y también la que más perdió.

Ted Williams, un coloso

La leyenda de las Medias Rojas de Boston, el famoso Ted Williams, no ganó el premio al Jugador Mas Valioso, en ninguno de los años donde fue ganador de la triple corona de bateo, jonrones, empujadas y promedio.

Cinco lanzadores han salvado cincuenta partidos en un año y todos lo hicieron en los noventa, Bobby Thigpen (57), Randy Myers (53), Trevor Hoffman (53), Dennis Eckersley (51) y Rod Beck (51).

El récord de salvados en una temporada lo tiene vigente el venezolano Francisco “Kid” Rodríguez con 62 cuando jugaba para los Angelinos de California en la campaña de 2008.

Puro poder

Frank Robinson, Mark McGwire y Fred McGriff son los únicos peloteros en conectar más de (200) cuadrangulares en ambas ligas.

Hank Aarón (201), Darrell Evans (183), Carlton Fisk (167), todos dieron más de 150 HR tras cumplir los (35) años. Tony La Rusa fue el primer mánager en ganar tres Juegos de Estrellas consecutivos (1989-1990-1991).