MLB: Ronald Acuña Jr. montó su show ante los Medias Rojas

Los Bravos de Atlanta, bajo la dirección de Walt Weiss, superaron con un marcador de 15 a 8 a los Medias Rojas de Boston en el CoolToday Park de North Port. El protagonista indiscutible de la jornada fue el venezolano Ronald Acuña Jr., quien demostró que sus condiciones físicas se encuentran en un estado óptimo para la competencia de alto nivel.

El despliegue ofensivo de los Bravos

El conjunto de Georgia exhibió una capacidad de producción de carreras que desbordó por completo al cuerpo de lanzadores de Boston. Con un total de 15 anotaciones, la ofensiva de Atlanta aprovechó cada oportunidad sobre las almohadillas. Sin embargo, el momento cumbre del encuentro ocurrió en la parte baja del tercer episodio.

Acuña Jr., se enfrentó al lanzador Steven Brooks en su segundo turno al bate. Con una cuenta favorable de tres bolas sin strikes, el jardinero conectó una recta de cuatro costuras que recorrió una trayectoria profunda entre los jardines izquierdo y central. Este batazo representó su primer Grand Slam de los juegos de Spring Training, remolcando cuatro carreras y consolidando la ventaja de su equipo.

Velocidad y contacto desde el primer inning

La actuación del “Abusador” no se limitó únicamente a su potencia con el madero. Desde el inicio del compromiso. En el primer capítulo, tras negociar una base por bolas, ejecutó con éxito el robo de dos almohadillas. Esta agresividad en las bases permitió que anotara la primera carrera del encuentro gracias a un elevado de sacrificio del curazoleño Jurickso Profar.

Acuña Jr. registró dos imparables en tres turnos oficiales al bate, con tres carreras anotadas y cuatro impulsadas.