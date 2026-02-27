¡Busca el milagro! Venezuela pende de un hilo para clasificar al Mundial Femenino Sub-20

Suscríbete a nuestros canales

La ilusión mundialista de la Vinotinto Femenina Sub-20 se juega su última carta en un escenario de máxima tensión.

Tras un camino que comenzó con paso firme, las dirigidas por Ángel Hualde llegan a la jornada final del hexagonal con la obligación de lograr una hazaña histórica ante la potencia del continente para sellar su boleto al Mundial de Polonia 2026.

El Sudamericano Sub-20 llega a su fin este sábado 28 de febrero, y para Venezuela, el panorama es de "final de vida o muerte". En un hexagonal donde el rendimiento no acompañó a los resultados de la fase de grupos, el equipo nacional se encuentra en la última posición con apenas dos puntos.

No dependen de sí mismas

Con cuatro cupos disponibles para Sudamérica (Brasil y Ecuador ya tienen los dos primeros), la lucha por las dos plazas restantes es feroz. Para que Venezuela logre el milagro, deben cumplirse algunas condiciones.

El primer objetivo es derrotar a la invicta Brasil, ya que cualquier otro resultado (empate o derrota) deja a la Vinotinto fuera de Polonia 2026.

Al mismo tiempo, deberá esperar que en los duelos entre Colombia vs Argentina y Ecuador vs Paraguay, los resultados favorezcan el ascenso de Venezuela en la tabla (idealmente que no sumen de a tres quienes tienen cuatro puntos).

¿A qué hora se disputará el partido?

Ahora bien, dicho compromiso tendrá lugar en el Estadio CARFEM en Ypané, Paraguay; a partir de las 7:30 PM (hora de Venezuela), siendo el partido que cierra la última jornada.

A pesar del reciente revés ante Colombia (2-0), el cuerpo técnico confía en la capacidad de jugadoras como Melanie Chirinos y Génesis Hernández para liderar al equipo y recuperar su mejor versión.

Sin embargo, el mayor reto será contener el ataque brasileño, que llega con la tranquilidad de haber asegurado ya su presencia mundialista.